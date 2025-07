Carregando uma coroa de flores vermelhas, jogadores do Liverpool se juntam à família no funeral de Diogo Jota

Por Miguel Pereira

GONDOMAR, PORTUGAL (Reuters) - Carregando uma coroa de flores vermelhas com o número de sua camisa, os companheiros de equipe de Diogo Jota no Liverpool se juntaram a parentes e moradores de uma pequena cidade portuguesa neste sábado para o funeral do astro do futebol, que morreu com seu irmão em um acidente de carro na quinta-feira.

O capitão do clube, Virgil Van Dijk, o goleiro Caoimhin Kelleher e o técnico Arne Slot estavam entre os companheiros de equipe do Liverpool do passado e do presente que compareceram ao funeral em Gondomar para o atacante e seu irmão, André Silva.

Os astros da Premier League inglesa levaram duas homenagens florais na cor vermelha do clube para a capela, cada uma com o formato de uma camisa.

A levada por Van Dijk tinha o número 20 escrito em flores brancas, que Jota usava em sua camisa do Liverpool.

A outra tinha o número 30, que era usado pelo irmão de Jota, que jogava no FC Peñafiel, da segunda divisão de Portugal.

Vestidos de preto e de cabeça baixa, os companheiros de equipe entraram na igreja em silêncio. O único som era o aplauso da multidão do lado de fora.

Rute Cardoso, que se casou com seu namorado de infância, Jota, poucas semanas antes do acidente fatal, chegou com parentes.

Centenas de moradores de Gondomar, uma pequena cidade no norte de Portugal onde Jota cresceu, se reuniram do lado de fora.

A cerimônia privada foi presidida pelo Bispo do Porto, Manuel Linda.

Em uma homilia emocionante dirigida aos pais de Jota, sua esposa e seus três filhos pequenos, Linda disse que "a solidariedade no amor é sempre mais forte do que a morte".

Companheiros de equipe da seleção portuguesa, incluindo Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que jogam na Premier League inglesa, também compareceram à cerimônia.

"Jota estará sempre em nossos corações. Ele estará sempre presente em todos os cafés da manhã, almoços, jantares, em todos os encontros da nossa seleção, nos nossos jogos de PlayStation, nos nossos jogos de cartas", disse Silva à emissora portuguesa TVI.

A morte de Jota, aos 28 anos de idade, provocou uma onda de choque no mundo do futebol e fora dele, com mensagens de condolências de líderes nacionais e de todo o esporte.

Os torcedores continuaram a depositar flores e outras homenagens ao atacante neste sábado, do lado de fora do estádio Anfield, do Liverpool.

Acredita-se que os irmãos estavam dirigindo para uma balsa na Espanha para viajar para a Reino Unido quando seu Lamborghini saiu da estrada e explodiu em chamas depois da meia-noite de quinta-feira. A polícia disse que suspeitava que um pneu havia estourado.

(Reportagem de Graham Keeley e Sergio Gonclaves)