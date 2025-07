Após onda de frio, temperatura volta a subir em São Paulo; veja previsão

Depois de registrar o dia mais frio do ano, as temperaturas voltam a subir na Grande São Paulo. De uma forma geral, o sol reaparece e o ar polar se afasta do Brasil, segundo a plataforma Climatempo.

O que aconteceu

Grande São Paulo voltará a registrar temperaturas acima dos 20°C a partir da próxima terça-feira. Na última semana, a passagem de uma massa de ar polar pelo centro-sul do país derrubou as temperaturas desde segunda-feira.

Tempo vai esquentar, mas as manhãs continuarão frias. Temperatura deve ficar entre 8ºC e 11ºC nas primeiras e últimas horas do dia, mas com tardes ensolaradas.

Tempo seco vai predominar a maioria das regiões no estado de São Paulo. Frente fria pode até causar chuvas passageiras, mas não terá força para mudar o tempo nas demais regiões do estado. Apesar da previsão de amanhecer frio e úmido, a população deve ficar atenta com a queda dos níveis de umidade no ar durante a tarde, principalmente pelo interior do estado, de acordo com o Climatempo.

Temperaturas mais elevadas são esperadas em todo Brasil. Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até terça-feira, regiões com previsão de alta nos termômetros são: Norte, parte do Centro-Oeste e Nordeste. Os maiores valores devem ocorrer no Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí. No Nordeste, assim como em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, as máximas devem ser inferiores a 28°C. Já no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte dos estados do Paraná e São Paulo, além do sul de Minas Gerais são previstas temperaturas máximas inferiores a 18°C.

Previsão do tempo

São Paulo (SP)

Domingo: 10°/19ºC

Segunda-feira: 11ºC/20ºC

Terça-feira: 11ºC/23ºC

Rio de Janeiro (RJ)

Domingo: 15°C/21°C

Segunda-feira: 16°C/ 21°C

Terça-feira: 14°C /22°C

Salvador (BA)

Domingo: 21°C/ 25°C

Segunda-feira: 21°C/ 25°C

Terça-feira: 22°C/ 25°C

Recife (PE)

Domingo: 21°C /29°C

Segunda-feira: 21°C/ 28°C

Terça-feira: 23°C /28°C

Porto Alegre (RS)

Domingo: 8ºC/17ºC

Segunda-feira: 6°C/20°C

Terça-feira: 10°C/ 16°C

Florianópolis (SC)

Domingo: 9ºC/19ºC

Segunda-feira: 8°C/20°C

Terça-feira: 10°C/ 20°C

Manaus (AM)

Domingo: 23ºC/29ºC

Segunda-feira: 23°C/30°C

Terça-feira: 24°C/ 31°C

Belém (PA)

Domingo: 23ºC/33ºC

Segunda-feira: 24°C/33°C

Terça-feira: 24°C/32°C

Goiânia (GO)

Domingo: 15ºC/28ºC

Segunda-feira:16°C/30°C

Terça-feira: 17°C/29°C