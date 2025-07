Zelensky pede ajuda de Trump para 'defender o céu' da Ucrânia contra Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que discutiu hoje com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre trabalhar para amplificar a capacidade de Kiev de "defender o céu" frente ao aumento dos ataques russos contra os ucranianos.

O que aconteceu

Zelensky conversou por telefone com Trump. O diálogo ocorre um dia após o presidente dos EUA discutir com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre caminhos para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ucrânia quer reforço de mísseis dos EUA. Em sua conta no Telegram, Zelensky afirmou que ele e Trump discutiram a produção e compra conjunta de defesas para a Ucrânia, que deseja mais mísseis e sistemas Petriot.

Trump também falou com Putin

Trump se disse decepcionado com Putin. A Rússia lançou hoje um dos piores ataques à Ucrânia, na sequência de uma conversa telefônica entre o presidente dos EUA com o presidente russo.