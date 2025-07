Vitória nas redes não reverte popularidade baixa de Lula, diz especialista

A batalha que o governo venceu nas redes sociais com vídeos produzidos por inteligência artificial em enfrentamento ao Congresso ainda não é suficiente para reverter a popularidade baixa do presidente Lula, avaliou o diretor técnico da Bites, André Eler, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

É uma vitória que deve ser contada como uma vitória muito relevante, mas que depende de um pouco mais de recorrência para que isso vire popularidade para o Lula, né? Não adianta vencer uma batalha por uma semana.

Você tem que vencer várias batalhas por semanas consecutivas e é isso que vai começar a fazer mais diferença, vai começar a emplacar nesse imaginário coletivo que o governo é um governo que luta pelos pobres.

Se for só essa batalha que o governo vencer, essa batalha não significou absolutamente nada, é uma batalha muito pequena e isso não se reverte em popularidade, mas se o governo começar a vencer várias batalhas dessa, essa imagem de que o governo é um governo taxador pode ser revertida para uma imagem de que o governo é um governo Robin Hood.

André Eler, diretor técnico da Bites

O especialista destacou que governo precisa trabalhar com recorrência no imaginário da população para vencer mais batalhas nas redes sociais.

Isso tem que ser aos poucos e isso tem que trabalhar dentro do imaginário, dentro de um sistema de valores que a população já minimamente aceita. Não adianta você falar para o mais bolsonarista isso e ele comprar a ideia. A pessoa mais bolsonarista só vai rejeitar uma ideia dessa de que o Congresso é inimigo do povo e que o governo está fazendo bem para os pobres.

Mas se a pessoa ficar vendo aquilo o tempo inteiro, se alguém mais próximo dela de repente compra essa ideia, se você bate na tecla de que o Congresso é inimigo do povo, talvez isso bata, entendeu? Talvez isso no longo prazo acabe gerando um pouco essa identificação. Então tem que ter essa recorrência mesmo para poder fazer efeito.

André Eler, diretor técnico da Bites

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: