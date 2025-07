Holanda acusa Rússia de uso generalizado de armas químicas contra Ucrânia

Agências de inteligência holandesas e alemãs reuniram evidências do uso generalizado pela Rússia de armas químicas proibidas na Ucrânia, incluindo o lançamento de um agente asfixiante por drones para expulsar soldados das trincheiras para que possam ser alvejados, disseram na sexta-feira.

O ministro da Defesa da Holanda, Ruben Brekelmans, pediu sanções mais duras contra Moscou.

"A principal conclusão é que podemos confirmar que a Rússia está intensificando o uso de armas químicas", disse ele à Reuters.

"Essa intensificação é preocupante porque faz parte de uma tendência que temos observado há vários anos, em que o uso de armas químicas pela Rússia nessa guerra está se tornando mais normalizado, padronizado e disseminado."

A agência de inteligência BND da Alemanha confirmou as descobertas, dizendo em um comunicado que havia obtido as evidências juntamente com seus colegas holandeses. A Reuters foi a primeira a informar sobre essa informação de inteligência.

O chefe da Agência de Inteligência Militar da Holanda (MIVD), Peter Reesink, disse que as conclusões seguiram "nossa própria inteligência independente, portanto, nós mesmos observamos isso com base em nossas próprias investigações".

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o uso de substâncias químicas proibidas por nenhum dos lados na guerra da Ucrânia.

Os Estados Unidos acusaram pela primeira vez a Rússia de usar cloropicrina, um composto químico mais tóxico do que agentes de controle de distúrbios e usado pela primeira vez pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, em maio do ano passado.

A Ucrânia alega milhares de casos de uso de armas químicas russas.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário para esta reportagem. A Rússia negou o uso de munições ilegais e acusou a Ucrânia de fazer isso.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse na quarta-feira que o Serviço Federal de Segurança da Rússia descobriu um esconderijo ucraniano de dispositivos explosivos no leste do país contendo cloropicrina.

A Ucrânia tem negado consistentemente tais acusações.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), uma agência de desarmamento em Haia com 193 Estados membros, disse no ano passado que as acusações iniciais feitas por ambos os países eram "insuficientemente fundamentadas".

Não foi solicitada a realização de uma investigação completa, que deve ser iniciada pelos Estados membros.

Pelo menos três mortes na Ucrânia foram relacionadas ao uso de armas químicas, disse Brekelmans, enquanto mais de 2.500 pessoas feridas no campo de batalha relataram sintomas relacionados a armas químicas às autoridades de saúde ucranianas.

O aumento do uso de armas químicas pela Rússia representa uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas para outros países, acrescentou Brekelmans.

"Precisamos aumentar ainda mais a pressão. Isso significa considerar mais sanções e, especificamente, não permitir que eles (a Rússia) participem de órgãos internacionais como o Conselho Executivo da Opaq", disse ele.

Reesink falou de "milhares de casos" de uso de armas químicas, citando também um número ucraniano de 9.000 casos.

Os assentos rotativos de dois anos no conselho da Opaq estarão em negociação nos próximos meses.

As descobertas da inteligência foram apresentadas em uma carta ao Parlamento holandês nesta sexta-feira.