Trump se diz desapontado com telefonema com Putin, falará com Zelenskiy nesta 6ª

04/07/2025 09h01 Por Gram Slattery e Dan Peleschuk e Dmitry Antonov WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que saiu decepcionado de uma ligação telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque não parece que o líder russo esteja querendo acabar com a guerra contra a Ucrânia. As tentativas dos EUA de acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia por meio da diplomacia foram em grande parte interrompidas, e Trump tem enfrentado crescentes apelos -- inclusive de alguns republicanos -- para aumentar a pressão sobre Putin para negociar seriamente. Depois de falar com Putin na quinta-feira, Trump planeja falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, nesta sexta-feira, disse ele em comentários aos repórteres em seu retorno a Washington de uma viagem a Iowa. "Estou muito decepcionado com a conversa que tive hoje com o presidente Putin, porque não acho que ele esteja lá, e estou muito decepcionado", disse Trump. "Só estou dizendo que não acho que ele esteja querendo parar, e isso é uma pena." Os dois líderes não discutiram a recente pausa em algumas remessas de armas dos EUA para Kiev durante a conversa de quase uma hora, segundo um resumo fornecido pelo assessor de Putin, Yuri Ushakov.