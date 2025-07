Trump se diz disposto a permitir que imigrantes permaneçam em fazendas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ontem que está disposto a permitir que imigrantes que trabalham em fazendas permaneçam no país caso seus empregadores se responsabilizem por eles.

O que aconteceu

Trump disse que está trabalhando com o Departamento de Segurança Interna sobre o tema. Segundo o presidente, a ideia é ajudar os fazendeiros que dependem de trabalhadores migrantes para atender suas demandas sazonais.

Fazendeiros deverão se responsabilizar pelos respectivos trabalhadores. "Se um fazendeiro estiver disposto a se responsabilizar por essas pessoas de alguma forma, Kristi (Noem, secretária de Segurança Interna dos EUA), acho que vamos simplesmente ter que aceitar isso", afirmou Trump em um discurso em Iowa, estado onde a agricultura é predominante.

Medida contrasta com tom rígido adotado por Trump em relação a imigrantes. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, lidera os esforços para deportar pessoas que entram ilegalmente nos EUA.

Trump também afirmou que irá tratar com a indústria hoteleira sobre o tema. Em meados de junho, um e-mail interno visto pela Reuters orientava as autoridades de imigração a suspenderem em grande parte as operações em fazendas, hotéis, restaurantes e frigoríficos. A informação foi confirmada à agência de notícias por um funcionário sênior de Trump e uma fonte familiarizada com o assunto.

A orientação partiu do próprio Trump e veio após as operações anti-imigração se tornarem mais agressivas. Segundo a fonte ouvida pela Reuters, o presidente dos EUA não estava ciente da extensão do esforço de fiscalização e, "assim que isso chegou a ele, ele recuou."

Em 12 de junho, Trump disse que emitiria um decreto para lidar com os impactos da repressão à imigração nos setores agrícola e hoteleiro, o que ainda não aconteceu. Ambas as áreas são fortemente dependentes da mão de obra imigrante.

Batidas da imigração assustam trabalhadores

Segundo Douglas Holtz-Eakin, ex-diretor do Escritório de Orçamento do Congresso, 80% dos trabalhadores agrícolas dos EUA são estrangeiros. Destes, quase metade são imigrantes ilegais. A redução da força de trabalho pode causar, inclusive, aumento dos preços dos alimentos aos consumidores. "Isso é ruim para as cadeias de suprimentos, ruim para a indústria agrícola", afirmou Holtz-Eakin à Reuters.

No início de junho, agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) realizaram batidas nos campos da Califórnia. Os efeitos da ação puderam ser vistos a olho nu, segundo a agricultora Lisa Tate. "Nos campos, eu diria que 70% dos trabalhadores desapareceram. A maioria dos americanos não quer fazer esse trabalho", afirmou em entrevista à Reuters.

As fiscalizações acabaram assustando os trabalhadores. "Se vão trabalhar, não sabem se voltarão a ver a família", afirmou um trabalhador. Ele disse que a maioria dos seus colegas deixou de ir ao trabalho.

(Com Reuters)