Trump espera que Hamas decida em 24 horas sobre proposta de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que provavelmente saberia em 24 horas se o grupo militante palestino Hamas concordou em aceitar o que ele chamou de "proposta final" para um cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza.

Trump também disse que conversou com a Arábia Saudita sobre a expansão dos Acordos de Abraão, o acordo sobre a normalização dos laços que seu governo negociou entre Israel e alguns países do Golfo durante seu primeiro mandato.

Trump disse na terça-feira que Israel havia aceitado as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, durante o qual as partes trabalharão para acabar com a guerra.

Na sexta-feira, perguntaram a ele se o Hamas havia concordado com a última estrutura do acordo de cessar-fogo, e ele disse: "Veremos o que acontece, saberemos nas próximas 24 horas".

Uma fonte próxima ao Hamas disse na quinta-feira que o grupo islâmico busca garantias de que a nova proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA levaria ao fim da guerra de Israel em Gaza.

Duas autoridades israelenses disseram que esses detalhes ainda estão sendo trabalhados. Dezenas de palestinos foram mortos na quinta-feira em ataques israelenses, de acordo com as autoridades de Gaza.

O mais recente derramamento de sangue no conflito israelense-palestino, que já dura décadas, foi desencadeado em outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, segundo os registros israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que o ataque militar subsequente de Israel matou mais de 56.000 palestinos. Também causou uma crise de fome, deslocou internamente toda a população de Gaza e provocou acusações de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça e de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional. Israel nega as acusações.

Um cessar-fogo anterior de dois meses terminou quando os ataques israelenses mataram mais de 400 palestinos em 18 de março. No início deste ano, Trump propôs que os EUA assumissem o controle de Gaza, o que foi condenado globalmente por especialistas em direitos humanos, pela ONU e pelos palestinos como uma proposta de "limpeza étnica".