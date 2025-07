Trump se diz desapontado com Putin após conversa sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje estar desapontado com a conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizada ontem. Segundo ele, a impressão deixada pela ligação é de que o líder russo "não demonstra vontade de encerrar a guerra contra a Ucrânia".

O que aconteceu

Trump está sendo cobrado por pressão maior à Rússia. Líderes mundiais querem que o presidente dos EUA seja mais incisivo para que a Rússia negocie o fim da guerra com a Ucrânia, que começou em 2022.

Estou muito decepcionado com a conversa que tive hoje com o presidente Putin, porque não acho que ele esteja lá, e estou muito decepcionado. Só estou dizendo que não acho que ele esteja querendo parar, e isso é uma pena.

Donald Trump, após telefonema com Putin

Presidente dos EUA também planeja falar com Volodymyr Zelensky. Trump deve conversar hoje com o líder da Ucrânia para tentar alinhar estratégias de negociação pelo fim do conflito.

Kremlin diz que Putin está atento

Rússia diz que presta atenção às declarações de Trump. Dimitry Peskov, porta-voz da presidência russa, disse em entrevista coletiva que Putin acompanha de perto as declarações de Trump, sem citar diretamente críticas feitas pelo americano ao russo.

É claro que estamos prestando muita atenção a todas as declarações do presidente Trump.

Dimitry Peskov, porta-voz

Putin aguarda nova data para terceira rodada de negociações. Peskov informou que Putin disse a Trump que a Rússia preferiria atingir seus objetivos na Ucrânia por meios políticos e diplomáticos, mas, enquanto isso, continuaria o que chama de "operação militar especial".

Trump almeja mediar fim do conflito entre os dois países. Em janeiro deste ano, quando retornou à Casa Branca para seu segundo mandato, o presidente americano fez a a promessa de acabar rapidamente com o "banho de sangue" na Ucrânia, mas após a ligação de ontem, disse que não houve progresso com Putin.