Toda vez que se fala em austeridade, pobre fica mais pobre e rico fica mais rico, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o modelo econômico da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo, acrescentando que sempre que se fala nele, "o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico".

"O modelo da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo", disse Lula na reunião anual do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) -- o banco do Brics --, no Rio de Janeiro.

"A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levou os países a ficarem mais pobres. Porque toda vez que se fala em austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico", completou.

Lula ainda criticou a falta de dinheiro de financiamento climático que tem sido prometido por países desenvolvidos.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)