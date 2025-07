Contra 'Taxad', PT associa Tarcísio a aumento de pedágio em SP

O PT aproveita o aumento do pedágio em São Paulo para tentar contrapor o apelido de "Taxad" do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e criticar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Os valores foram reajustados, em média, 5,31% em todo o estado a partir desta terça. O aumento é válido para todas as concessionárias e, segundo a oposição, a alta pode chegar a 10,71% em alguns casos, enquanto o governo de São Paulo ressalta que conseguiu reduzir a tarifa quilométrica em pelo menos duas grandes rodovias (leia mais abaixo).

O PT paulista tenta colar o apelido "Pedágio de Freitas". Em postagens nas redes sociais e falas na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e na Câmara dos Deputados, petistas e oposição a Tarcísio têm tentado atrelar a alta, chancelada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a uma decisão para "beneficiar empresários".

"O governador Tarcísio de Freitas tem uma verdadeira obsessão por pedágios", diz o deputado estadual Antônio Donato (PT-SP) em vídeo divulgado nas redes sociais. Em montagens que circulam pelas redes e por grupos petistas, fotos do governador são colocadas em placas de trânsito nas rodovias com a legenda "Tarcísio Free Flow", em referência ao novo modelo sem parada.

O discurso serve ainda para contrapor a pecha de aumentador de impostos que o grupo do governador impõe ao governo Lula (PT). No início do ano, bolsonaristas conseguiram viralizar o meme "Taxad" com fotos de Haddad e seguem atrelando as altas ao governo, em meio ao debate sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

"É uma hipocrisia", afirma o deputado estadual Ênio Tatto (PT-SP). "Enquanto a base dele em Brasília cria dificuldade para o Lula aprovar projetos, colocam 'jabutis, como o que aumentou a conta de luz, aqui [em São Paulo] ele promove o aumento. Tudo na contramão", diz o parlamentar, se referindo a partes estranhas aos projetos que acabam aprovadas em conjunto.

O PT acusa ainda o governador de quebrar uma promessa de campanha. Aliados e integrantes do governo Tarcísio negam: dizem que seria inviável que não houvesse reajuste, inclusive por uma questão contratual, e ressaltam que o compromisso só foi firmado para o primeiro ano de governo, 2023.

Tarcísio avaliou ainda aumentar a quantidade de pedágios free flow, mas teve de recuar. Aliados do próprio governador apontaram que a medida seria impopular e poderia ser um tiro que sairia pela culatra.

O sistema free flow, ou de livre circulação, funciona automaticamente, sem interrupção do fluxo. A cobrança é feita por meio dos pórticos que reconhecem a placa ou a tag (etiqueta eletrônica) instalada no carro que passa por eles.

Petistas dizem ver isso como o "ponto vulnerável" do governador. A ideia, dizem, é atrelar não só a um aumento que pesa no bolso do motorista como uma decisão que seria voltada para "dar lucro a empresários" e que deverá aumentar outros custos, como fretes, transportes e passagens intermunicipais.

"É um roubo", diz o deputado federal Alencar Santana (PT-SP). O partido, no entanto, descarta entrar na Justiça para barrar o reajuste, que já está vigente.

A Artesp diz que os novos valores foram definidos com base nas regras contratuais. Outro fator foi a aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado, voltadas à mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros em sete trechos concedidos. O estado de São Paulo tem 227 postos de pedágio em operação, incluindo os novos pórticos de free flow.

Governo de SP diz que trabalha para reduzir tarifas

"A atual gestão trabalha para aprimorar as concessões e reduzir o custo para o usuário, por meio da agência reguladora", afirmou o governo estadual, em resposta ao UOL. "Nos contratos mais recentes, o governo de São Paulo garantiu a redução de até 35% na tarifa quilométrica em rodovias como a Castello Branco e a Raposo Tavares."

A gestão também justificou os reajustes. "A medida está prevista nos contratos de concessão e é necessária para garantir a manutenção, a segurança e os investimentos contínuos nas rodovias de São Paulo, que estão entre as melhores do país", afirmou o governo, por meio de nota.