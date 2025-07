Tanque do Exército passa por cima de carro estacionado no PR; veja

Um tanque do Exército Brasileiro passou por cima da lateral de um carro que estava estacionado em uma rua de Ponta Grossa, no Paraná, na manhã de ontem.

O que aconteceu

Tanque fazia parte de um comboio que saia do 13º Batalhão de Infantaria Blindado. Os veículos militares dirigiam na contramão da Rua Siqueira Campos, quando um deles passou por cima de um carro vermelho que estava estacionado.

Após amassar a lateral do veículo vermelho, que ficou destruído, o tanque bateu em outro carro que também estava parado. Os militares pararam os blindados para verificar o ocorrido. Apesar dos danos materiais nos dois automóveis, não houve feridos.

Comboio do Exército ia em direção ao Campo de Instrução General Calazans, a 5,3 km do batalhão. Por meio de nota, a Força afirmou que os militares responsáveis pela condução dos tanques adotaram "todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento desse tipo".

Exército também disse que instaurou procedimento para averiguar "as responsabilidades pertinentes". Não foi informado se a instituição vai indenizar os donos dos automóveis danificados — os proprietários não foram identificados.

Veja a íntegra da nota do Exército

A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada informa a ocorrência de um acidente envolvendo uma viatura militar e dois veículos civis, na manhã desta quinta-feira, por volta do meio dia.

O 25 Pelotão de Polícia do Exército estava conduzindo um comboio de viaturas militares, no trajeto 13oBIB - Campo de Instrução General Calazans, com adoção de todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento deste tipo. Ao trafegar pela rua Siqueira Campos, no trecho entre a Av Carlos Cavalcanti e a rua João Ribeiro (imediações do Hotel de Trânsito do 13º BIB), uma das viaturas blindadas do comboio veio a colidir lateralmente e causar danos a dois

veículos que estavam estacionados no referido local.

Cabe destacar que não houve vítimas e o Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes.