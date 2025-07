Suíça atinge limite crítico de suas geleiras semanas antes do previsto

A neve e o gelo acumulados nos Alpes suíços durante o inverno já derreteram, informou um serviço de monitoramento nesta sexta-feira (4), sinalizando a chegada antecipada do limite anual crítico no qual as geleiras diminuem.

De agora em diante, qualquer derretimento adicional até outubro os reduzirá, de acordo com o serviço suíço de monitoramento de geleiras (Glamos).

"O Dia da Perda da Geleira foi atingido na Suíça", escreveu o chefe do Glamos, Matthias Huss, no X, observando que nevou menos e junho foi o segundo mais quente já registrado.

O limite crítico é geralmente atingido em agosto e sua chegada antecipada é mais um golpe para as 1.400 geleiras da Suíça, que vêm diminuindo em um ritmo alarmante.

Huss chamou isso de "um novo pedido de ajuda".

"É como se as geleiras estivessem dizendo: 'Estamos desaparecendo, ajude-nos'. Para uma geleira em boas condições, esse dia deveria chegar no final de setembro, em outubro ou nunca", disse ele.

Somente no ano "recorde" de 2022 esse limite crítico foi atingido mais cedo, ocorrendo em 26 de junho.

De acordo com o chefe do serviço, os especialistas consideraram que 2022 foi um ano excepcional e, embora soubessem que esse evento se repetiria devido às mudanças climáticas, não esperavam que isso acontecesse tão cedo.

"Esperamos perdas significativas de gelo devido ao prolongamento da estação de derretimento", concluiu.

As geleiras dos Alpes suíços começaram a se retrair há cerca de 170 anos. No início, o declínio foi modesto, mas nas últimas décadas a taxa de derretimento se acelerou consideravelmente.

As consequências desse fenômeno são drásticas, pois esses gigantes de gelo são importantes reguladores do clima e desempenham um papel crucial no abastecimento de água doce do mundo.

