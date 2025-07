'Sono picotado', despertar precoce e mais: médico explica tipos de insônia

Você acorda no meio da madrugada, vira de um lado para o outro e só consegue pegar no sono quando o despertador está prestes a tocar? Ou passa horas tentando dormir, sem sucesso, mesmo estando exausto?

Esses padrões não são apenas incômodos: podem indicar diferentes tipos de insônia, um distúrbio crônico marcado pela dificuldade de iniciar ou manter o sono ao longo da noite.

No décimo episódio da nova temporada do Conexão VivaBem, apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL, o psiquiatra David Sosa explicou que a insônia pode ser classificada em três tipos principais, de acordo com a dificuldade relacionada ao sono.

Na chamada "insônia inicial", há dificuldade em adormecer, com demora para pegar no sono após ir para a cama.

"Uma das estratégias para lidar com a insônia inicial é a higiene do sono", afirmou o psiquiatra, citando o conjunto de medidas que ajudam a promover o sono de qualidade, como estabelecer horários fixos para dormir e acordar, criar um ambiente escuro e silencioso, e limitar o uso de telas antes de deitar.

Já o indivíduo com "insônia média" consegue iniciar o sono, mas acorda várias vezes durante a noite e tem dificuldade para voltar a dormir, e acaba ficando com o "sono picotado".

A "insônia terminal", por sua vez, é a que causa maiores prejuízos e geralmente está relacionada a quadros de depressão, segundo Sosa.

"Quem tem insônia terminal até consegue pegar no sono, mas dorme de 4 a 5 horas, acorda muito cedo de manhã, e depois não consegue mais dormir", descreveu o especialista.

O sono é essencial para a saúde: quando estamos dormindo, especialmente nas fases profundas do sono não-REM e REM, o cérebro realiza processos fundamentais, como a desintoxicação do metabolismo, a regulação de neurotransmissores (como serotonina e dopamina) e a consolidação da memória.

A falta dessas fases, destacou o médico, compromete a saúde mental, a atenção, o humor e até o apetite, já que hormônios ligados à saciedade ficam desregulados, aumentando o risco de compulsão alimentar, obesidade, diabetes e hipertensão.

Ansiedade, estresse e até menopausa: o que pode causar a insônia?

A insônia é um distúrbio crônico caracterizado pela dificuldade em iniciar ou manter o sono. Ansiedade, estresse, depressão ou uso de determinados medicamentos também podem estar por trás do problema. "Eu diria que 9 a cada 10 pessoas que têm insônia ou desenvolvem insônia têm ansiedade ou depressão", disse o psiquiatra.

Manter um caderno ao lado da cama foi a estratégia adotada pela atriz e empresária Anna Lima, 51, ao começar a enfrentar episódios de insônia. A dica veio de sua psicóloga: escrever as preocupações no papel sempre que acordasse no meio da noite, como forma de aliviar o estresse e voltar a dormir. Mas, na prática, o truque não funcionou como esperado.

Após alguns exames, Anna descobriu que a causa de sua insônia era menos óbvia do que a ansiedade. "A insônia me fez descobrir que estava entrando na menopausa", contou ela, que também participou do programa.

De acordo com Sosa, a insônia é um dos sintomas mais negligenciados da menopausa. "O sintoma inicial da menopausa ou da perimenopausa geralmente é a insônia. Então, é um sinal de alerta importante", afirmou o médico.

A menopausa é caracterizada pela interrupção da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, marcando o fim da fase reprodutiva da mulher. Já a perimenopausa é o período de transição antes da menopausa.

"Eu só descobri a minha menopausa também por conta de uma insônia, que eu nunca tinha tido na vida", comentou Flávia Alessandra.

Entre os homens, mudanças hormonais também podem estar por trás da dificuldade para dormir, segundo Sosa. "Às vezes, o hipogonadismo por obesidade, uma condição que causa baixa produção de testosterona, também provoca insônia", afirmou ele.

Melhor tomar um 'remédio SOS' do que ter privação de sono, diz psiquiatra

O tratamento da insônia envolve uma combinação de medidas e, na maioria dos casos, não requer o uso de medicamentos.

O foco principal, segundo Sosa, é a higiene do sono. A atriz Anna Lima é uma das adeptas do método: ela desliga a TV e o celular uma hora antes de dormir. Quando acorda de madrugada, a empresária recorre à meditação guiada.

"Respiro contando até sete, seguro contando até sete, solto devagar contando até sete, fico sem fazer nada até sete. Eu oxigeno meu cérebro e me acalmo", disse ela.

A meditação estimula a consciência corporal e o controle da respiração, diminuindo a frequência cardíaca e aliviando o estresse associado à insônia, explicou Sosa.

"Ficar parado na cama quando você acorda de madrugada, mexendo no celular, não vai te ajudar", afirmou o médico. "É melhor você levantar, sair da cama e ir para a sala, ficar de 5 a 10 minutos ali, fazer uma meditação, ver como está sua respiração", recomendou o psiquiatra.

Sosa também destacou que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma das estratégias mais eficazes para lidar com o problema, pois ajuda a identificar e modificar pensamentos e comportamentos que contribuem para a insônia.

"O trabalho da TCC é entender os pensamentos catastróficos que geralmente estão ligados à insônia e ajudar o paciente a fazer uma 'análise socrática', ou seja, ver o quanto aquilo tem de realidade e o quanto tem de probabilidade de que vá acontecer", explicou o psiquiatra.

O especialista afirmou que, em alguns casos, o uso de medicamentos pode ser recomendável. No caso de Anna, a atriz comentou que sua médica indicou um "remédio SOS": para usar nas madrugadas "em que todas as outras medidas tiverem falhado".

"Em caso extremo, eu tomo um SOS, porque o estresse por privação de sono é enlouquecedor", disse a empresária.

Para Sosa, os benefícios de tomar um remédio para a insônia ocasionalmente superam os riscos de perder uma noite de sono.

"Eu falo isso para os meus pacientes: é melhor que você tome uma medicação pontual, um SOS, que não envolva um risco de dependência, por exemplo, mas é até preferível que você tome, se você tiver um acompanhamento médico, do que ter privação de sono, considerando os efeitos deletérios da insônia", afirmou ele.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Anna Lima no topo da página.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.