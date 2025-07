Fone sem fio Samsung está com desconto e sai por R$ 249; veja nosso review

Fones de ouvido com boa qualidade sonora e tecnologia como cancelamento de ruído ativo (ANC, na sigla em inglês) costumam pesar no bolso. Mas, se você quiser economizar, uma opção é o Galaxy Buds FE, da Samsung. Encontramos o produto sendo vendido por R$ 249,50, com 16% de desconto — ele foi lançado no Brasil na faixa dos R$ 600 em meados de 2023.

Na época do lançamento, o Guia de Compras UOL testou produto durante um mês. Entre os destaques do teste estão a ótima qualidade do som, duração da bateria e, principalmente, o excelente cancelamento de ruído. Confira a seguir os detalhes do review.

O que gostamos?

Cancelamento ativo de ruído. Com a função ativada, é possível ouvir áudios perfeitamente em qualquer lugar. Durante o uso do fone, no metrô de São Paulo, todo o barulho dos túneis e de gente conversando ao redor foi bloqueado. E isso sem precisar deixar o som alto, com o volume abaixo da metade já era suficiente para escutar com nitidez as músicas e podcasts. Ele também é ótimo para usar no trabalho sem música quando é preciso focar e evitar distrações.

O segredo para aproveitar ao máximo o cancelamento de ruído é usar a ponteira (a famosa "borrachinha") certa. Vem três opções na caixa (P, M e G) e você deve escolher a que dê o melhor encaixe e vedação. Isso também evita que os fones caiam toda hora.

Samsung Galaxy Buds FE: detalhe dos fones e do estojo de recarga Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Qualidade do som. Sons antes imperceptíveis, especialmente os graves, ficaram mais nítidos com o fone. A menos que você tenha um "ouvido musical" e preze por cada detalhe das músicas, esse é um modelo que vai agradar à maioria das pessoas que só quer se distrair ou relaxar por alguns minutos, ou horas.

Duração da bateria. A Samsung promete duração de até 30 horas sem precisar de recarga (via cabo USB-C), isso sem considerar o uso do cancelamento de ruído. Durante o teste, o fone foi utilizado por sete dias por cerca de duas horas diárias (14 horas no total) e quase sempre com o cancelamento de ruído ou som ambiente ativados, mas não foi preciso recarregar o aparelho. Só a carga do estojo foi suficiente para manter os fones em funcionamento o tempo todo.

Aplicativo e conectividade. Os fones foram testados com um smartphone Galaxy S23 FE. O pareamento com o celular acontece automaticamente ao abrir o estojo —o que facilita ainda mais o uso. Vale destacar que o fone mostrou um desempenho mais rápido com aparelhos Android. Já ao tentar parear com um iPhone, não foi possível concluir a conexão — mesmo após várias tentativas.

O aplicativo Galaxy Wearable é bem fácil de usar e intuitivo. Permite fazer alguns ajustes de equalizador, testar se os fones estão bem encaixados e colocar os principais comandos na tela inicial do celular. Se você tiver um celular Samsung, consegue saber a localização do seu Galaxy Buds, caso o perca o se esqueça onde deixou.

Samsung Galaxy Buds FE na orelha: discreto e confortável Imagem: Macella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Som ambiente. Essa função realça sons externos, como conversas e o trânsito, para que o usuário mantenha a percepção do ambiente ao seu redor. No entanto, pode ser difícil se adaptar em locais muito movimentados, já que o barulho dos carros pode se sobrepor à música e comprometer a experiência sonora. O recurso funciona melhor em vias pouco movimentadas, parques ou no trabalho, caso você queira ouvir música, mas também precise se comunicar com os colegas.

Modo jogo: ao usar os fones, não notei mudanças significativas ao jogar com e sem a função.

Uso para exercícios: Se você pratica treinos leves de musculação ou caminhada, os fones não vão ficar caindo toda hora (desde que estejam com as ponteiras adequadas). Mas, em treinos mais intensos, como corridas ou crossfit, o Galaxy Buds FE não é tão indicado por ter baixa proteção contra respingos e suor.

Sansung Galaxy Buds FE: leve, mas potente Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Para quem é o Galaxy Buds FE?

É indicado para quem busca um par de fones para usar no trajeto de ida e volta do trabalho com transporte público. O Galaxy Buds FE é excelente para bloquear o barulho do trânsito, dos túneis do metrô e de pessoas conversando à sua volta. São pequenos, confortáveis e com som de ótima qualidade.

E algo importante: só vale a pena se você for usuário de celular Android —melhor ainda se for Samsung. Caso tenha iPhone, você pode sofrer para conseguir o pareamento.

Vale a pena comprar?

Você vai conseguir aproveitar ao máximo os recursos do Buds FE se tiver um celular da Samsung. No entanto, se você pratica ou pretende praticar exercícios de média e alta intensidade, o fone de ouvido pode não ser o mais indicado, pois a baixa proteção contra água pode trazer problemas ao transpirar muito.

Em relação ao valor, o Buds FE é um ótimo fone para sua faixa de preço, e com o desconto atual, avalio que vale a pena o investimento, principalmente se você procura um fone de qualidade, mas não top de linha, para ouvir músicas no dia a dia.

*Com informações de texto publicado em 17/11/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.