Sob a sombra de Trump, Brics se reúne no Rio sem Putin e Xi Jinping

Com a presença de cerca de 20 chefes de Estado e de governos, mas com as ausências importantes de Vladimir Putin e Xi Jinping, a 17ª reunião de cúpula do Brics ocorre neste domingo e segunda no Rio de Janeiro.

É a primeira desde a posse do presidente Donald Trump, que já ameaçou os países do bloco com sanções caso a ideia de uma moeda comum que concorra com o dólar seja levada adiante e iniciou uma guerra tarifária cujo principal objetivo é enfraquecer a China - o "C" da sigla Brics.

Por ora, a discussão sobre moeda comum está engavetada, mas, segundo a Folha de S. Paulo, "o bloco prepara um levantamento dos sistemas de pagamentos já em uso pelos membros do bloco para explorar soluções que facilitem operações financeiras internacionais".

De concreto, a reunião deve ter o anúncio de um fundo de garantias que visa reduzir custos de financiamento e impulsionar investimentos.

O programa deve ser financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics, presidido por Dilma Rousseff, a princípio, com fundos próprios, sem novos aportes dos países-membros.

Segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, além do aspecto econômico, a iniciativa tem um fundo político, ao enviar "uma mensagem de que os BRICS estão vivos, trabalhando em soluções, fortalecendo o NDB e respondendo às necessidades globais atuais".

Rússia escala ataques à Ucrãnia após conversa entre Putin e Trump

A Rússia realizou hoje o maior bombardeio contra a Ucrânia desde o início da guerra, com mais 500 drones e 11 mísseis, segundo um porta-voz da Força Aérea ucraniana. O ataque ocorreu um dia após uma ligação telefônica entre Putin e Donald Trump, descrita como "frustrante" pelo presidente americano. "Não, eu não fiz nenhum progresso com ele, de forma alguma", disse Trump. A escalada da ofensiva russa também se seguiu ao anúncio americano, feito no começo da semana, de que o país suspenderia o envio de armas e de sistema de defesa aérea para Zelensky.

Trump diz que enviará cartas comunicando as tarifas de cada país

Trump afirmou ontem que comunicará a partir de hoje aos países com quem os EUA não fecharam acordos comerciais quais serão as taxas de importações sobre seus produtos a partir de quarta-feira, quando chega ao fim a suspensão das 'tarifas recíprocas" anunciadas em abril. "Minha inclinação é enviar uma carta e dizer qual tarifa eles vão pagar", declarou Trump. Os EUA assinaram tratados com o Reino Unido, Vietnã e estão em negociações com a China. Brasil, Japão e União Europeia são alguns dos parceiros comerciais dos EUA com os quais não houve acordo.

Irã não deixará tratado de armas nucleares, diz ministro

"O Irã continua comprometido com o TNP (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares) e seu Acordo de Salvaguardas", disse ontem o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, nas redes sociais.

O anúncio foi feito um dia após o presidente, Masoud Pezeshkian, assinar uma lei que quer subordinar a relação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica ao Conselho de Segurança Nacional - o que foi interpretado como uma suspensão da cooperação do Irã com a AIEA.

Ainda ontem, em entrevista à rede americana NBC, o vice de Araghchi, Majid Takht-Ravanchi, disse que o "Irã tem todo o direito de realizar o enriquecimento [de urânio] dentro do seu território".

"A única coisa que precisamos observar é não avançar para a militarização."

UMA IMAGEM

OUTRAS NOTAS

Cristina Kirchner: Visita de Lula foi 'ato político'

Lula visitou ontem a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre em casa a pena de seis anos de reclusão por corrupção. Foi "ato político de solidariedade", disse Kirchner. "Além de prestar minha solidariedade (...), desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política", disse Lulas nas redes sociais. O evento ocorreu após a cúpula do Mercosul. Lula não teve reuniões bilaterais com Javier Milei. No ano passado, o presidente argentino faltou ao encontro do bloco e se reuniu com Bolsonaro em Santa Catarina.

EUA barram entrada de mesatenista brasileiro por visita a Cuba

O mesatenista Hugo Calderano teve seu visto de entrada nos EUA negado e ficou de fora do WTT Grand Smash, em Las Vegas, que teve início ontem. A autorização foi negada porque Calderano, terceiro no ranking mundial, viajou a Cuba em 2023, para um outro torneio. Calderano, que tem passaporte português, pediu o seu visto pela via rápida disponível aos cidadãos europeus e não obteve resposta. Quando descobriu o problema, pediu uma reunião consular, mas não havia mais tempo para a emissão da autorização.