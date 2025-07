Sem referência dos Treasuries, taxas dos DIs sobem após Moraes convocar audiência sobre IOF

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Sem a referência dos Treasuries em função de feriado nos Estados Unidos, as taxas dos DIs tiveram variações modestas nesta sexta-feira e encerraram a sessão no Brasil com leves altas, com o mercado monitorando os desdobramentos do embate entre governo e Congresso sobre o IOF, agora com a intervenção do STF.

Em uma sessão de liquidez reduzida, no fim da tarde a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,18%, ante o ajuste de 14,136% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,405%, ante o ajuste de 13,348%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,31%, ante 13,265% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,36%, ante 13,327%.

O feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos manteve o mercado de Treasuries fechado, deixando as negociações ao redor do mundo sem sua principal referência.

Com a agenda também relativamente esvaziada no Brasil, investidores se voltaram para Brasília, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), bem como a decisão do Congresso Nacional na semana passada que sustou os efeitos dessas medidas do governo Lula.

Na prática, Moraes zerou a disputa via decretos e convocou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 de julho, com representantes do governo, da Câmara, do Senado e da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão de Moraes ainda vai passar por um referendo dos demais ministros do STF.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, a notícia de uma reunião de conciliação por iniciativa do STF ajuda a melhorar o humor dos investidores, ainda que a paz entre governo e Congresso seja difícil de ser alcançada.

“Não vejo como solução, mas minimiza estragos. Se governo fosse para o tudo ou nada, a trajetória dos ativos poderia ficar turbulenta”, avaliou Spiess.

Ao mesmo tempo, ainda que haja conciliação em torno do IOF, a solução para a área fiscal ainda não surgiu, acrescentou Spiess. “Então os prêmios sobem.”

Na ponta longa da curva brasileira -- trecho bastante suscetível à questão fiscal --, a taxa do DI para janeiro de 2033 chegou a marcar 13,320% (-1 ponto-base ante o ajuste da véspera) às 13h27, na esteira da decisão de Moraes. Mas a taxa se recuperou até fechar em leve alta, de 3 pontos-base.

Em entrevista durante a tarde à CNN Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a decisão de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Casa. Além disso, defendeu cortes de gastos que não prejudiquem as pessoas mais pobres. Ele citou a revisão de benefícios fiscais -- uma pauta defendida pelo governo, mas que sempre encontrou resistência no Congresso.

Os comentários de Motta surgem após ele virar alvo nas redes sociais nos últimos dias, sendo acusado de defender medidas que atingem os mais pobres e poupam os mais ricos. Motta afirmou que a Câmara vai aprovar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil -- uma proposta do governo.

Perto do fechamento a curva brasileira seguia precificando quase 100% de chances de manutenção da Selic em 15% no fim de julho. Na quinta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 89,50% de chances de manutenção da Selic, contra 6,90% de probabilidade de nova alta de 25 pontos-base este mês.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que Índice de Preços ao Produtor recuou 1,29% em maio, após queda de 0,12% em abril, marcando a quarta taxa negativa consecutiva após uma série de 12 resultados positivos. O resultado levou o índice acumulado em 12 meses a uma alta de 5,78%.