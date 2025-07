'Samu' para pets é pago, mas tem UTI, oxigênio e suporte como dos humanos

Do UOL, em São Paulo

Maiorzinha chegou com seus tutores no hospital veterinário Clinicat, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, com queixa de dificuldade de respiração. Da manhã de uma quarta-feira até a madrugada de quinta ficou estável, mas, de repente, descompensou, e teve de receber suporte de oxigênio. A suspeita era de pneumonia.

A clínica oferece de atenção primária à semi-intensiva, mas por causa do estado de saúde delicado da cachorrinha, ela precisaria de uma UTI.

Com apenas um mês e 900 gramas, a cadelinha da raça Pinscher chamava a atenção de todos por ser tão pequena. "Você viu que pequenininha?", indagou a socorrista Victória Veronesi à equipe do UOL, que acompanhou a remoção de Maiorzinha de ambulância para uma clínica com UTI.

'SAMU' para pets?

Socorristas monitoram os sinais vitais e registram o que foi feito Imagem: Debora Alexandre/UOL

Veronesi é médica veterinária e Ingrid Duarte, auxiliar. Juntas, comandam a ação de remoção de pacientes da Vita, empresa de ambulância veterinária, e os levam para unidades de atendimento prestando o socorro necessário durante o transporte.

Ao chegarem no local do chamado, fizeram a anamnese da paciente e conversaram com a equipe para entender a gravidade do estado de saúde de Maiorzinha.

Depois, prepararam tudo para levá-la à ambulância, certificando-se de que estavam com o encaminhamento de internação e os exames que foram feitos na unidade.

Embarcamos com elas. O veículo tem visual comum, tanto por dentro quanto por fora. Não necessitou de tantas adaptações.

Dá para atender um humano. Victória Veronesi, veterinária

Ela explica que apenas alguns aparelhos são mais específicos para animais, como as bombas de seringas e de infusão. O CDI (cardioversor desfibrilador implantável), o videolaringoscópio (para eventuais intubações) e o ventilador de oxigênio são os mesmos utilizados em humanos.

Como toda ambulância, o veículo dispõe de sirene para ajudar a cortar o trânsito, diminuindo, assim, o tempo de deslocamento. Mas, na remoção de Maiorzinha, o recurso foi poupado para não estressá-la, já que seus batimentos cardíacos estavam anormais, muito mais rápidos do que deveriam.

Antes de Ingrid, também motorista, dar a partida, uma dose de sedativo leve foi administrada na cachorrinha, além de oxigênio para ajudar na sua respiração tão difícil —além do choro, conseguíamos ouvir o som do esforço do animalzinho para puxar o ar.

Para o transporte, Ingrid não precisa de uma categoria especial em sua habilitação, pois, como socorrista de animais, ela não transporta humanos, a não ser sua parceira de trabalho. A legislação, então, aprova a atividade mesmo com uma simples categoria B. No entanto, tutores não são permitidos.

"Ainda não tem uma legislação muito específica sobre isso, até porque é algo muito novo e não tem grande volume, mesmo em São Paulo", disse Ingrid.

Se seu estado de saúde piorasse, a auxiliar nos contou que o procedimento é parar imediatamente o veículo e realizar todas as manobras necessárias para manter a vida da cachorrinha.

Mas não foi necessário. Maiorzinha foi bem e tranquila, mesmo com o chacoalhar do veículo. Seus batimentos cardíacos se mantiveram em 190 bpm, algo normal para um cãozinho de sua idade, e sua oxigenação também se manteve até estável, mesmo ainda baixa.

Chegada na UTI

Maiorzinha deixa a caixa de transporte da ambulância e agora é tratada no leito de UTI Imagem: Debora Alexandre/UOL

Foram 39 minutos de Perdizes ao Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Em frente à WeVets, um hospital veterinário bem robusto, estava Lucas Xavier, médico veterinário intensivista.

Maiorzinha foi colocada em uma maca específica do hospital, que cabe de forma perfeita no elevador. Entramos pelos fundos, para que ficássemos na "cara do gol".

Subimos ao 2º andar da unidade, onde fica a UTI (unidade de tratamento intensivo). "Que titiquinha", disse uma das médicas ali presentes. Quem passava por ela se espantava com o tamanho tão pequeno.

Ao ser colocada na maca da UTI, os sinais vitais foram verificados. Mesmo com muito cuidado e tranquilidade da equipe, a cachorrinha chorava durante o atendimento e seus batimentos cardíacos chegavam a 270 bpm, algo bem anormal. "De um cãozinho nessa idade esperamos batimentos entre 190 bpm e 240 bpm", disse o médico.

Xavier deu mais uma dose de sedativo para que os batimentos baixassem, e durante um exame em que apalpou o corpo da paciente, verificou que ela parecia sentir dor na região dos pulmões. Foi, então, que administrou um analgésico.

Uma das medicações exigia 0,04 ml para seu peso. Nem a seringa era capaz de ser tão precisa com essa pouca quantidade de líquido, mas ele deu um jeito.

"Será que ela broncoaspirou?", se perguntava Xavier durante uma ultrassonografia ali mesmo. No exame, verificou ausência de deslizamento pleural, o que poderia indicar um pneumotórax (presença de ar na cavidade pleural). "Mas é pequeno, não exige drenagem", dizia ele.

Lucas Xavier realiza um exame de imagem para verificar a gravidade do caso de Maiorzinha, enquanto Salete o auxilia Imagem: Debora Alexandre/UOL

Além disso, Maiorzinha tinha indicação de edema pulmonar, a famosa "água no pulmão", que é a presença de líquido nos pulmões.

Luzes amarelas

Após as medicações, seus batimentos começaram a se normalizar.

Salete, residente do segundo ano, manipulava com muito cuidado, sempre tranquilizando a cachorrinha. Durante o tratamento pensávamos "se esta é a Maiorzinha, imagina seus irmãos como devem ser menores ainda?", e isso quebrava o gelo daquele atendimento angustiante.

Estabilizada, agora era o momento de deixá-la descansar. Para isso, foram apagadas as luzes brancas e as amarelas foram acesas, trazendo maior aconchego para a paciente. Duas bolsas térmicas quentinhas também foram colocadas ao lado de Maiorzinha. "Não podemos desligar o ar-condicionado por conta da contaminação, pois estamos em uma UTI", explicou Xavier.

O médico também fez pedidos de exames: hemograma completo, ultrassom e outros que pudessem identificar as causas do quadro da cadelinha.

Os tutores não souberam responder se a cachorrinha havia passado por algum trauma, como uma queda, o que explicaria o quadro, dificultando ainda mais o diagnóstico.

UTI custa, no mínimo, R$ 2.200 por dia

De acordo com Xavier, aqueles dias tinham sido tranquilos na UTI da WeVets. A rede tem três hospitais em São Paulo e cada um tem seus leitos de tratamento intensivo. Onde a equipe do UOL esteve presente, no Campo Belo, há dois disponíveis e já estavam ocupados.

O processo para entrada na UTI começa na clínica ou hospital veterinário. Eles ligam pra nós e para outras redes e perguntam se temos leito disponível. Os tutores geralmente escolhem por preço ou distância. Alguns já nos escolhem por já terem tido uma experiência positiva com a gente.

Lucas Xavier, médico veterinário intensivista e nefrologista

Por dia, a Vita realiza de 8 a 10 remoções, que custam, em média, R$ 400, podendo ocorrer adicionais com medicações e manobras mais custosas. Transporte de UTI, como no caso de Maiorzinha, costumam custar R$ 800.

Já a UTI tem uma diária aproximada de R$ 2.200 sem ventilação mecânica e de R$ 3.200 com ventilação mais os exames que são solicitados durante o atendimento. Adicionais também podem ser exigidos, a depender das necessidades do paciente —principalmente se ele tiver mais de 10 kg.

No caso de Maiorzinha, mesmo com todo o cuidado nas 24 horas em que esteve na UTI, ela não sobreviveu.

Segundo Kimberllyn Gandine, supervisora de UTI da WeVets Campo Belo, onde a cachorrinha foi internada, Maiorzinha estava evoluindo clinicamente bem e comia normalmente, mas no final da noite de sexta-feira, um dia depois de sua entrada na unidade, seu caso evoluiu, de forma abrupta, para um quadro de parada cardiorrespiratória.

"A gente pensa em embolia pulmonar como hipótese principal para parada abrupta, porque ela estava evoluindo clinicamente muito bem", disse.

O fato é que, ainda tão pequena, a pet enfrentou uma batalha e tanto na busca pela sobrevivência. Longe da mãe, dos irmãos e dos tutores, após mais de três horas de sua remoção até o momento em que deixamos a UTI, ela recebeu todos os cuidados e carinho de todos que a rodearam. Maiorzinha com certeza não morreu sozinha.