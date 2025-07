Salário mínimo atualizado 2025: confira valor correto do piso nacional

O valor atualizado do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.518, passou a ser depositado na conta dos trabalhadores a partir de fevereiro.

O que aconteceu

Embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só ocorre no mês seguinte ao período trabalhado. Por isso, o novo valor passou a aparecer no contracheque a partir de fevereiro.

O salário mínimo representa o menor valor mensal permitido para remuneração de quem exerce alguma atividade com carteira assinada. Ele também serve como base para calcular benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pela União.

O acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior equivale a um aumento de 7,5%, superando o índice de inflação acumulado no período. Apesar disso, o valor final ficou abaixo do esperado devido às restrições orçamentárias estabelecidas no final de 2024.

Antes, o piso salarial era definido com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que, em geral, resulta em reajustes mais favoráveis do que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra, o valor poderia ter atingido R$ 1.525.

No entanto, uma nova fórmula foi adotada, incluindo um limite de 2,5% para o crescimento das despesas públicas. Assim, mesmo com um crescimento de 3,2% no PIB, a correção foi restringida a esse teto.

Por influenciar diretamente no valor de aposentadorias, pensões e programas sociais, especialmente os pagos pelo INSS, o piso nacional é monitorado de perto pelo governo. O objetivo é evitar aumentos expressivos que possam pressionar as contas públicas em períodos de ajuste fiscal.