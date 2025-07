Sabalenka resiste contra Raducanu e avança às oitavas de Wimbledon

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, superou a britânica Emma Raducanu (40ª) e avançou para as oitavas de final de Wimbledon nesta sexta-feira (4).

Ela vai enfrentar sua ex-companheira de duplas, a belga Elise Mertens (23ª).

A estrela bielorrussa teve que lutar muito para derrotar Raducanu, campeã do US Open de 2021, em dois sets acirrados, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4, na partida que encerrou a jornada na quadra central de Wimbledon.

Três vezes vencedora de Grand Slams, Sabalenka nunca foi campeã em Wimbledon.

Ela será a franca favorita contra Mertens, apesar do bom desempenho da belga na grama e de ter sido duas vezes semifinalista no All England Club, em 2021 e 2023.

Mertens derrotou a ucraniana Elina Svitolina (13ª), semifinalista de Wimbledon em 2019 e 2023, em sua partida da terceira rodada.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Wimbledon:

3ª rodada (simples feminino):

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Emma Raducanu (GBR) 7-6 (8/6), 6-4

Elise Mertens (BEL/N.24) x Elina Svitolina (UCR/N.14) 6-1, 7-6 (7/4)

Solana Sierra (ARG) x Cristina Bucsa (ESP) 7-5, 1-6, 6-1

Laura Siegemund (ALE) x Madison Keys (EUA/N.6) 6-3, 6-3

Linda Noskova (CZE/N.30) x Kamilla Rakhimova (RUS) 7-6 (8/6), 7-5

Amanda Anisimova (EUA/N.13) x Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 5-7, 6-3

Sonay Kartal (GBR) x Diane Parry (FRA) 6-4, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) x Naomi Osaka (JPN) 3-6, 6-4, 6-4

bds/iga-dr

dga/dr/cl/aam/rpr

© Agence France-Presse