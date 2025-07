Rússia ataca Kiev com o maior ataque de drones, horas após telefonema entre Trump e Putin

Kiev (Reuters) - A Rússia bombardeou Kiev com o maior ataque de drones da guerra, ferindo pelo menos 23 pessoas e danificando prédios em toda a capital, horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, falou com o presidente russo, Vladimir Putin, disseram autoridades nesta sexta-feira.

As sirenes de ataque aéreo, o zumbido dos drones kamikaze e as detonações estrondosas reverberaram do início da noite até o amanhecer, quando a Rússia lançou o que a Força Aérea da Ucrânia disse ter sido um total de 539 drones e 11 mísseis.

Famílias se amontoaram em estações de metrô subterrâneas em busca de abrigo. Uma fumaça pairava sobre o centro da cidade.

Do lado de fora de um prédio de apartamentos danificado por um drone, os moradores ficaram observando a situação enquanto o serviço de limpeza começava. Alguns choravam. Outros observavam em silêncio.

"Acordei com o som de explosões, primeiro os drones Shahed começaram a zumbir e, em seguida, começaram as explosões", disse a moradora Maria Hilchenko, de 40 anos.

"Depois, as pessoas começaram a gritar do lado de fora. As explosões dos drones não paravam."

O presidente Volodymyr Zelenskiy, que deve falar com Trump ainda nesta sexta-feira sobre a guerra e uma pausa dos EUA em algumas entregas de mísseis de defesa aérea, chamou o ataque de "deliberadamente maciço e cínico".

"Notavelmente, os primeiros alertas de ataque aéreo em nossas cidades e regiões ontem começaram a soar quase simultaneamente com publicações na imprensa falando sobre uma ligação telefônica entre o presidente Trump e Putin", disse Zelenskiy no X.

"Mais uma vez, a Rússia está mostrando que não tem intenção de acabar com a guerra e o terror", acrescentou, pedindo maior pressão sobre a Rússia e mais equipamentos de defesa aérea.

As autoridades de Kiev disseram que o ataque danificou cerca de 40 blocos de apartamentos, infraestrutura ferroviária de passageiros, cinco escolas e jardins de infância, cafés e muitos carros em seis dos 10 distritos de Kiev. A Polônia disse que a seção consular de sua embaixada foi danificada no centro de Kiev, acrescentando que os funcionários não sofreram ferimentos.

O prefeito Vitali Klitschko disse no Telegram que 14 dos feridos foram levados ao hospital.

A empresa ferroviária estatal ucraniana Ukrzaliznytsia, a maior transportadora do país, disse no Telegram que o ataque a Kiev os forçou a desviar vários trens de passageiros, causando atrasos.

Foram registrados danos em ambos os lados do largo rio Dnipro, que corta a capital, e a queda de destroços de drones incendiou uma instalação médica no distrito de Holosiivskyi, disse Klitschko.

Os ataques aéreos russos contra Kiev se intensificaram nas últimas semanas e incluíram alguns dos ataques mais mortais da guerra contra a cidade de três milhões de habitantes.

(Reportagem de Olena Harmash, Pavel Polityuk, Valentyn Ogirenko, Sergiy Karazy e Frank Jack Daniel)