Rituais, exercícios relaxantes e mais dicas para te ajudar a dormir melhor

Sentir o cansaço bater depois de um dia cheio de tarefas e preocupações, ir para a cama na expectativa de uma boa noite de descanso e imediatamente ver o sono ir embora. Essa é uma situação comum na vida de muitas pessoas, tão recorrente que acaba fazendo parte da rotina.

A falta de uma noite reparadora, no entanto, pode trazer grandes prejuízos à qualidade de vida e deve ser investigada com mais atenção. Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros relatam sofrer de doenças relacionadas ao sono, sendo a insônia uma das mais comuns. Na cidade de São Paulo, dados do Instituto do Sono indicam que 45% da população se queixa de dificuldade para dormir ou insônia.

A dificuldade em pegar no sono é chamada de insônia inicial. A demora para adormecer em geral é acompanhada de pensamentos excessivos, associados a problemas ou preocupações da vida diária, estresse e ansiedade. Mas, com mudanças simples nos hábitos diários, é possível adormecer de forma mais rápida e tranquila.

Especialistas ouvidos por VivaBem indicam os pilares da boa higiene do sono e ensinam exercícios relaxantes que acalmam os pensamentos e preparam o corpo para uma noite bem dormida.

1. Rotina acima de tudo

Imagem: Getty Images

Regularidade é a palavra-chave quando falamos em dormir bem. Quanto mais consistente for a rotina em relação aos horários de dormir e acordar, melhor funciona o organismo. Essa regra vale também para outras atividades que ajudam a regular o sono, como os horários de alimentação e de realizar exercícios físicos. Para os especialistas, a construção de um bom adormecer começa no momento em que acordamos.

"Nosso cérebro possui um relógio interno —o ritmo circadiano —que se ajusta com a luz externa, horários e hábitos do dia a dia. Manter horários regulares fortalece esse ritmo, facilitando o adormecer e evitando aquele sono fragmentado ou superficial", explica Tatiana Vidigal, otorrinolaringologista especialista em Medicina do Sono e integrante do Núcleo do Sono do Hospital Sírio-Libanês.

É importante ressaltar que a frequência de sono deve ser a mesma também nos finais de semana, para evitar variações bruscas. Dormir horas a mais no dia de folga para tentar compensar o descanso perdido durante a semana não é uma estratégia que dê bons resultados a médio e longo prazo.

2. Atividades calmantes

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Passamos os dias cercados de estímulos e muitas vezes chegamos à noite ainda agitados. Por isso, é muito importante preparar corpo e mente para o descanso e criar um ritual que sinalize que está chegando a hora de parar.

Danielle Clímaco, pneumologista membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono (ABS), diz que é preciso dar permissão para o sono acontecer e criar um ambiente adequado para isso. O primeiro passo pode ser trocar a luz forte e direta por fontes mais suaves de iluminação. Isso favorece a liberação de melatonina, hormônio natural que atua de forma decisiva no ciclo sono-vigília e é fundamental para o corpo entender que deve descansar.

Outra indicação é fazer atividades relaxantes à noite, e a escolha é diferente para cada pessoa. "Eu gosto de ouvir Chico Buarque, outra pessoa pode gostar de ouvir ópera, outra vai relaxar com um livro. É muito individual", fala Mônica Andersen, biomédica e diretora do Instituto do Sono. "O importante é fazer algo que seja prazeroso".

3. Técnicas de relaxamento

Imagem: iStock

Se as recomendações anteriores não forem suficientes para acalmar os pensamentos e diminuir a tensão no corpo, pode-se recorrer a técnicas de relaxamento que trazem muitos benefícios para o período antes de dormir.

Meditação ou mindfulness: diversos estudos apontam que essas práticas ajudam a reduzir a atividade mental excessiva, que é um dos principais gatilhos da insônia inicial. Também contribuem para a diminuição dos níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, e estimulam a atividade das ondas cerebrais alfa e teta, associadas a estados de calma profunda e sonolência.

diversos estudos apontam que essas práticas ajudam a reduzir a atividade mental excessiva, que é um dos principais gatilhos da insônia inicial. Também contribuem para a diminuição dos níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, e estimulam a atividade das ondas cerebrais alfa e teta, associadas a estados de calma profunda e sonolência. Respiração diafragmática: ao inspirar profundamente e soltar o ar lentamente é ativado o sistema parassimpático, responsável por relaxar o corpo e reduzir a frequência cardíaca. Técnicas como "4-7-8" (inspirar quatro segundos, segurar sete segundos, soltar oito segundos) têm evidências de redução de ansiedade.

ao inspirar profundamente e soltar o ar lentamente é ativado o sistema parassimpático, responsável por relaxar o corpo e reduzir a frequência cardíaca. Técnicas como "4-7-8" (inspirar quatro segundos, segurar sete segundos, soltar oito segundos) têm evidências de redução de ansiedade. Relaxamento muscular progressivo: contrair e relaxar grupos musculares ajuda a reduzir a tensão acumulada ao longo do dia, especialmente em quem sofre de bruxismo ou tensão cervical.

contrair e relaxar grupos musculares ajuda a reduzir a tensão acumulada ao longo do dia, especialmente em quem sofre de bruxismo ou tensão cervical. Visualização guiada: imaginar cenários calmos e positivos ajuda a substituir pensamentos preocupantes por imagens de relaxamento.

Tatiana Vidigal explica que essas práticas são ferramentas poderosas porque atuam na raiz da insônia: a hiperatividade mental e o estado de alerta do corpo.

4. Alimentos leves e chás - sem cafeína!

Imagem: Getty Images

Consumir refeições pesadas à noite, como alimentos muito gordurosos, atrapalha o processo de pegar no sono porque pode causar desconforto digestivo ou refluxo. Por isso, no jantar deve-se dar preferência a comidas mais leves, de fácil digestão.

A cafeína é uma substância que tem um potencial grande de interferir com o início do sono e aumenta o tempo que a pessoa leva para adormecer após deitar, portanto deve ser evitada a partir do meio tarde. "Claro que há diferenças individuais, algumas pessoas são menos sensíveis ao efeito da cafeína, mas o ideal é não ingerir", aconselha Danielle Clímaco.

Alguns chás são indicados para esse período, não só pelas suas propriedades calmantes, mas também pelo processo de preparo. Aquecer a água, escolher a xícara, esperar o tempo de infusão pode ser um ritual benéfico para esse momento. Mas atenção à escolha do chá, pois muitos possuem cafeína, como é o caso do preto, do verde e do mate. Camomila, hortelã e erva-cidreira são boas opções.

5. Desligar telas e celular

Imagem: iStock

As telas são, atualmente, um dos grandes inimigos do sono. Seja TV, tablet ou celular, a luz azul emitida pelos aparelhos é estimulante e atrapalha os processos naturais do corpo que levam ao adormecimento.

Um desses processos é a janela de sono, que é o horário em que sentimos uma maior sonolência à noite. Durante o dia, o metabolismo cerebral produz uma substância chamada adenosina. O seu acúmulo vai gerar uma pressão de sono normal, que chamamos de janela. "O problema é que, quanto maior a luminosidade, mais vamos inibir essa pressão e prolongar o alerta. Hoje as pessoas querem prolongar a vigília, mas é preciso permitir que o sono aconteça", diz Danielle Clímaco, da Academia Brasileira do Sono.

No caso do celular, além da exposição à luz, o maior prejuízo é causado pelo caráter interativo da tecnologia. Mônica Andersen, do Instituto do Sono, explica que, ao realizar uma simples busca na internet, o cérebro entra em estado de expectativa e busca por recompensa, e cada resposta recebida funciona como uma gratificação.

"Esse mecanismo de estímulo e resposta ativa o sistema de alerta do cérebro, dificultando o relaxamento necessário para dormir. Redes sociais e outros conteúdos digitais amplificam esse efeito, por promoverem interações rápidas e constantes, gerando uma espécie de dependência", explica a especialista.

6. Evitar consumo de álcool

Imagem: iStock

Muitas pessoas acreditam que tomar um vinho antes de dormir ajuda a relaxar. Os especialistas alertam, no entanto, que a prática não é tão favorável assim. Tatiana Vidigal, do Hospital Sírio-Libanês, explica que, embora o álcool dê sonolência inicialmente, ele "quebra a estrutura do sono", causando múltiplos despertares e reduzindo fases restauradoras.

Ingerir bebidas alcoólicas pode facilitar na hora de adormecer, mas prejudica a noite como um todo. Além disso, o álcool provoca um relaxamento do tônus muscular, efeito que vai aumentar a possibilidade da pessoa roncar durante a noite, reduzindo ainda mais a qualidade do sono.

Como começar a mudar esses hábitos?

Alterar uma rotina já estabelecida e adquirir novos hábitos pode ser um desafio. A sociedade atual, que valoriza uma produtividade sem limites e o consumo de conteúdos por longas horas, vem relacionando ao sono uma ideia de tempo perdido.

Imagem: iStock

Tatiana diz que o primeiro passo para mudar é adquirir a consciência da importância desses processos para a vida. "É preciso reconhecer que sono não é luxo, é necessidade biológica". E para iniciar uma nova rotina a recomendação é começar pequeno. "Não tente mudar tudo de uma vez. Adote um ou dois hábitos novos por vez, como definir um horário fixo para dormir ou estabelecer um 'toque de recolher digital' desligando telas uma hora antes."

Se a adoção de novos hábitos de higiene do sono não tiverem o resultado esperado, pode ser preciso buscar ajuda de um médico do sono. É preciso investigar as causas da dificuldade para dormir e apenas um especialista poderá indicar o tratamento adequado.

Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono da Disciplina de Pneumologia no Instituto do Coração (InCor), alerta para o perigo da automedicação. "As medicações para dormir são fáceis de serem introduzidas e difíceis de serem tiradas, por isso só devem ser tomadas com indicação do especialista."

Fontes: Danielle Clímaco, pneumologista membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono; Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono da Disciplina de Pneumologia no Instituto do Coração; Mônica Andersen, biomédica e diretora do Instituto do Sono; e Tatiana Vidigal, otorrinolaringologista especialista em Medicina do Sono e integrante do Núcleo do Sono do Hospital Sírio-Libanês.