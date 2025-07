Review: sabonete facial japonês faz limpeza 'gentil', hidrata e rende bem

A limpeza é o primeiro passo para cuidar da pele e remover impurezas do dia a dia. E um dos produtos que ganhou espaço cativo na minha rotina de skincare é o sabonete hidratante facial Gokujyun Face Wash, da fabricante japonesa Hada Labo.

Após experimentar o cleansing oil da marca para remover maquiagem, continuei investindo nos produtos da empresa e não me decepcionei: o Gokujyun rende muito e deixa a pele macia.

A fórmula desse sabonete facial possui três tipos de ácido hialurônico, que promove a hidratação da pele, além de açúcar isomerado, que atrai a umidade mesmo após o enxágue. Segundo a marca, o produto ainda ajuda a equilibrar o pH da pele. Confira tudo que gostei e os pontos de atenção.

O que gostei

Excelente rendimento. Com uma quantidade do tamanho de uma ervilha, o produto faz espuma suficiente para limpar bem o rosto e o pescoço. Assim, a embalagem de 100 g rendeu quatro meses, com uso de duas vezes ao dia (pela manhã e à noite).

Sensação suave. Esse "face wash" produz bastante espuma e tem uma textura que desliza facilmente. A etapa de limpeza fica mais agradável e gentil para o rosto.

Pele não fica repuxada depois da limpeza. A composição com ácido hialurônico ajuda a hidratar o rosto enquanto limpa. O resultado, para mim, é de pele macia ao toque.

Sabonete facial Hada Labo está disponível em embalagem de 100g Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Sem refil e opções de tamanho. O tamanho da embalagem é grande e ocupa bastante espaço no nécessaire. Não há opções de tamanho e de refil. Com isso, já estou na segunda embalagem do produto e não foi possível reaproveitar a primeira —o refil seria uma solução mais sustentável.

Espuma difícil de remover. A espuma que o sabonete produz é bem densa e um pouco difícil de remover, com necessidade de enxaguar mais de uma vez. Não é uma opção tão prática para quem tem poucos minutos para o skincare. Caso decida testá-lo, saiba que é necessário separar um tempinho a mais para retirar a espuma.

O que mudou para mim

Além da limpeza, ajudou a reduzir a oleosidade na zona "T" do meu rosto, que inclui testa e nariz. Estou com menos cravos nessa região desde que iniciei o uso.

Para quem indico

O produto é "oil free" (sem óleos), sendo indicado pelo fabricante para todos os tipos de pele, inclusive mistas e oleosas. Esse sabonete facial pode agradar especialmente a quem deseja uma limpeza mais suave no rosto. A textura cremosa também traz um sensorial confortável, que acrescenta bem-estar ao seu momento de cuidar da pele.

No entanto, algumas avaliações de consumidores na Amazon citam que, após usar o produto, a pele ficou mais oleosa. Por isso, caso a sua pele tenha tendência ao surgimento de espinhas, é bom destacar que um dermatologista pode indicar um sabonete mais adequado para você.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio. ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.