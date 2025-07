Reclamar em excesso afasta as pessoas e altera o cérebro; como evitar

Reclamar da alta dos preços, do tempo ou dos problemas do trabalho é comum —e até saudável, quando funciona como válvula de escape. Segundo especialistas, esse tipo de desabafo pontual pode aliviar a tensão, expressar frustrações e até aproximar as pessoas por meio da empatia. Porém, quando o hábito se torna constante, repetitivo e toma conta do cotidiano, o efeito se inverte.

A queixa crônica não é apenas cansativa para quem ouve — ela desgasta relações pessoais, profissionais e familiares. O problema é que a reclamação constante mina o ambiente e reforça a visão de mundo negativa.

Na maioria das vezes, a pessoa não percebe que está nesse ciclo. Ela pode estar pedindo ajuda, tentando validar seu sofrimento ou simplesmente buscando conexão. Ainda assim, a linha entre um desabafo legítimo e uma postura tóxica é tênue —e perigosa.

Impactos desse hábito na saúde mental

A neurociência tem mostrado que reclamar constantemente não é apenas um hábito irritante, é um padrão que pode literalmente reprogramar o cérebro. Isso ocorre por causa de um fenômeno chamado viés de negatividade: uma tendência evolutiva a focar mais no que está errado do que no que está certo, como uma forma de autoproteção.

Esse foco exagerado no negativo ativa áreas cerebrais associadas à ameaça e ao estresse. A exposição contínua a esse tipo de pensamento pode:

Reduzir a capacidade de resolver problemas;

Prejudicar a tomada de decisões;

Aumentar a tendência à ruminação (pensamentos repetitivos e improdutivos);

Alimentar quadros de ansiedade, depressão, baixa autoestima e fadiga mental.

Com o tempo, o cérebro vai reforçando essas conexões e consolidando um padrão cognitivo pessimista. Resultado? A pessoa passa a perceber o mundo como mais hostil e injusto, e suas relações como insatisfatórias, mesmo quando não são.

Como romper esse ciclo e se proteger

Reclamar é parte da vida. O problema está no excesso e na cronicidade. O primeiro passo para mudar é perceber o padrão e encarar suas causas: medo, frustração, sensação de impotência ou necessidade de atenção. Especialistas sugerem algumas estratégias para lidar melhor com isso:

Registrar pequenas conquistas ou aspectos positivos do dia em um diário de gratidão pode reprogramar o cérebro para identificar também o que está bom.

Listar ações possíveis para lidar com a situação que incomoda. Ter um plano ajuda a reduzir o sentimento de impotência.

Palavras moldam pensamentos. Substituir expressões negativas por termos mais neutros ou construtivos faz diferença.

Preservar sua energia emocional é fundamental. Proponha diálogos mais equilibrados e fuja de conversas tóxicas sempre que possível.

Se a tendência a reclamar for muito forte ou acompanhada de sofrimento, o apoio de um psicólogo pode ser decisivo para entender a raiz do comportamento e reverter o padrão.

*Com informações de reportagem publicada por The Conversation, em 07/12/2024, e de reportagem de VivaBem de 22/02/2020.