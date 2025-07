Quase 1 milhão de ingressos vendidos em poucas horas e comoção de fãs marca retorno da banda Oasis no Reino Unido

Dezenas de milhares de fãs invadiram Cardiff, no País de Gales, nesta sexta-feira (4), ansiosos pelo início da tão esperada turnê de retorno do Oasis, que volta aos palcos após quase 16 anos. O anúncio surpresa do show provocou uma verdadeira comoção entre fãs antigos e novos, que correram para garantir ingressos. Cerca de 900 mil entradas foram vendidas em poucas horas.

O show desta sexta-feira (4), no Principality Stadium ? com capacidade para 74.500 pessoas ? marca a abertura de uma turnê global com 41 datas confirmadas, incluindo passagens por Irlanda, Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil, ou seja, quatro continentes diferentes.

Horas antes do início oficial, o centro da cidade já pulsava com a energia dos fãs, que cantavam os clássicos da banda em pubs lotados, vestidos com camisetas do Oasis.

Mark Cassidy, norte-americano de 31 anos, viajou de Nova York exclusivamente para assistir ao show com um amigo. "Estamos eufóricos. Vamos tomar umas cervejas e curtir o clima até a abertura dos portões", disse, animado.

Desde a separação da banda em 2009, após mais uma briga entre os irmãos Gallagher, muitos já não acreditavam em uma reunião. Mas agora, Liam e Noel iniciam uma maratona de apresentações que inclui duas datas em Cardiff, cinco shows em Manchester a partir de 11 de julho, além de passagens pelos estádios de Wembley, em Londres, e Murrayfield, em Edimburgo.

"Momento histórico"

Charlotte Abisset, francesa de 37 anos, nunca viu o Oasis ao vivo, apesar de ser fã há 25 anos. "É um momento histórico, estou emocionada. Vai ser um dos grandes dias da minha vida", afirmou.

O anúncio da volta, feito em agosto de 2024 pouco antes do 30º aniversário do álbum Definitely Maybe, provocou uma corrida desenfreada por ingressos ? cerca de 900 mil foram vendidos em poucas horas. A venda online se transformou em caos, com milhões de pessoas presas em filas virtuais que muitas vezes nem levavam ao site.

A explosão nos preços, impulsionada por um sistema de "precificação dinâmica", gerou polêmica e fez com que o órgão britânico de defesa da concorrência abrisse uma investigação contra a plataforma Ticketmaster.

Apesar das dificuldades, fãs como Kira e Kayla, duas amigas encontradas em Cardiff, conseguiram seus ingressos. "Estou muito empolgada!", disse Kira, de 25 anos, que gastou 130 libras (quase R$ 1.000) na loja oficial do show.

Turnê bilionária

Além de reacender a paixão por uma das maiores bandas britânicas, a turnê deve injetar mais de 1 bilhão de libras na economia do Reino Unido, segundo estimativa do banco Barclays. Parte considerável dessa quantia deve ir diretamente para os bolsos dos irmãos Gallagher.

Oasis deve subir ao palco por volta das 20h (horário local), após as apresentações de Richard Ashcroft (ex-The Verve) e da banda Cast. O repertório e possíveis participações especiais seguem em segredo, o que tem alimentado especulações nas redes sociais.

"Tudo o que importa é como as pessoas se sentem", escreveu Liam Gallagher, 52 anos, na semana passada. Em Cardiff, o logotipo do Oasis já iluminava o céu da cidade desde quarta-feira, em uma coreografia aérea com drones.

Segundo a imprensa britânica, os irmãos Gallagher retomaram os ensaios há alguns meses em Londres. No programa oficial do show, Noel Gallagher, 58, reflete sobre o impacto duradouro da banda: "Oasis não foi fabricado. Era caótico, imperfeito, cru ? e as pessoas entenderam isso."

