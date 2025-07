Projeto orçamentário vai injetar combustível na economia dos EUA, diz Kevin Hassett

O Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o projeto orçamentário aprovado na véspera pelo Congresso "injetará combustível" na maior economia do planeta. O projeto será assinado nesta sexta pelo presidente americano, Donald Trump, em cerimônia na Casa Branca. Em entrevista à Fox News, Hassett garantiu que, quando promulgada, a legislação levará a um crescimento econômico superior a 3% e "mais de US$ 10 mil no bolso de cada americano".