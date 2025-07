Não dá pra ver, mas está lá: cuidado com açúcar que vem 'dentro' da comida

Embora o açúcar granulado de mesa que muitas pessoas têm em casa também deva ser consumido com cautela, um outro tipo de açúcar, que muitas vezes passa despercebido, também deveria ser observado. Chamado de açúcar adicionado, ele aparece em muitos alimentos industrializados e pode receber nomes como:

Açúcar invertido

Xarope de milho ou malte

Dextrose

Glucose

Maltose

Maltodextrina

Ele é agregado durante o processamento de alimentos e não inclui os açúcares naturais contidos nas frutas ou no leite. O objetivo é melhorar o sabor, textura, volume, cor, fermentação e até conservação.

A OMS sugere limitar o consumo diário do açúcar a 10% das calorias consumidas. Numa dieta de 2000 kcal, isso significa 200 kcal.

Segundo a OMS, o consumo do açúcar pelos brasileiros é 50% maior do que o recomendado pela entidade. Isso equivale a 18 colheres (chá), por dia. Desse total, 64% é adicionado "manualmente". O restante vem de alimentos processados ou ultraprocessados.

Só para se ter ideia, o açúcar tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas.

Cardápio com muito açúcar está ligado ao ganho de peso Imagem: Getty Images

A saúde corre perigo

Um cardápio diário que inclui produtos ultraprocessados, bebidas adocicadas como refrigerantes e sucos prontos, chocolate, bolos industrializados e biscoitos pode gerar consequências negativas para a saúde. Confira as mais estudadas pelos cientistas:

Ganho de peso

Piora da saúde bucal

Aumento do risco para doenças cardiovasculares

Aparecimento de enfermidades metabólicas, como diabetes tipo 2

O excesso de açúcar (100 g/dia), especialmente o derivado de bebidas açucaradas, aumenta a adiposidade (gordura), enquanto sua remoção da dieta a reduz, segundo dados publicados pelo periódico American Journal of Clinical Nutrition.

Dar preferência a esse tipo de nutriente reduz as oportunidades de ingestão de outros itens mais nutritivos e menos calóricos, ou seja, quanto maior for o consumo de açúcar, maior é o risco de sobrepeso e obesidade.

Ao se exceder no consumo desse nutriente, você colabora para processos inflamatórios causados pela concentração de gordura no corpo e em órgãos como o fígado e músculos. Sem o controle do peso, das taxas de colesterol e triglicerídeos, o organismo fica mais suscetível a enfermidades como o infarto e o AVC.

Dicas para consumir açúcar na medida certa

É preciso muita maturidade para não exagerar no consumo desse carboidrato. Mas conte com a ajuda das seguintes dicas:

Escolha alimentos naturais, evite os ultraprocessados e não os ofereça a criança com idade inferior a 2 anos;

Reduza a adição de açúcar em bebidas como café, sucos, chás;

Coma mais frutas como sobremesa, e menos doces e bolos;

Prefira cereais como aveia para comer com sua fruta preferida, em vez dos cereais adocicados;

Beba mais água. Para dar um up nela, saborize com frutas. E, claro, reduza o quanto possível o refrigerante e as bebidas adocicadas;

Habitue-se a ler as informações contidas nas embalagens dos produtos industrializados. Elas ajudam a fazer escolhas mais conscientes;

Dê preferência para iogurtes naturais, sem açúcar, e adicione a fruta de sua preferência para saborizar;

Tempere saladas e alimentos com ervas, sal, vinagre, pimenta, cebolas, etc., e restrinja o uso de temperos artificiais;

Consulte o Guia Alimentar Para a População Brasileira para tirar dúvidas e fazer melhores escolhas alimentares no dia a dia.

*Com informações de reportagem publicada em 12/12/2023