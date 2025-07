Petróleo cai com incerteza sobre demanda e à espera de potencial alta da oferta pela Opep+

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda, enquanto o WTI acompanhava a queda no pregão eletrônico, em dia de feriado nos Estados Unidos. Os preços da commodity seguem pressionados pelas incertezas sobre as negociações tarifárias em andamento pelo governo americano e pela expectativa de anúncio de um novo grande aumento de sua oferta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O contrato do petróleo Brent para setembro caiu 0,73% (US$ 0,50), a US$ 68,30 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI para agosto recuava 0,75% (US$ 0,50) na sessão eletrônica da Nymex, a US$ 66,50, perto das 14h33 (de Brasília).

A pausa de 90 dias na implementação de tarifas mais altas nos EUA termina em 9 de julho. Vários grandes parceiros comerciais ainda não fecharam acordos comerciais, incluindo a União Europeia e o Japão, levantando preocupações sobre o impacto econômico, com implicações para a demanda por combustível.

Após uma forte liquidação desencadeada pelo cessar-fogo entre Israel e Irã, os preços do petróleo acumularam alta nesta semana. O Brent acumulou ganho semanal de 3,27% e o WTI, de cerca de 2,20%.

Em relação à Opep+, a expectativa é de novos aumentos na produção na reunião que ocorre no domingo (6). Oito membros-chave do grupo devem aprovar um quarto aumento de produção de 411.000 barris por dia para agosto - uma medida que aumentaria as perspectivas de um excesso de oferta.

Os traders também monitoram de perto as negociações nucleares entre EUA e Irã, após a Axios informar que as discussões devem ser retomadas na próxima semana em Oslo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país continua comprometido com o Tratado de Não Proliferação Nuclear e seu acordo de salvaguardas após a decisão de Teerã de suspender a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da Organização das Nações Unidas (ONU), está retirando seus inspetores do Irã por questões de segurança.

*Com informações da Dow Jones Newswires