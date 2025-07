Área de refino da Petrobras terá alta do Ebitda em 2025, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras prevê que o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) da área de refino, transporte e comercialização em 2025 supere o registrado em 2024, afirmou nesta sexta-feira o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França.

Em evento na refinaria da Petrobras em Duque de Caxias (Reduc), o diretor afirmou em discurso que a política de preços atual em execução pela companhia está dando resultados e adicionou que a Petrobras aumentou o fator de utilização das refinarias e também elevou a confiabilidade.

"No ano passado, conseguimos um Ebitda, uma capacidade de geração de caixa na nossa área de refino, transporte e comercialização, de quase US$6 bilhões e, esse ano, nós estamos chegando para mais do que isso. Nosso 'outlook', nossa meta é mais do que isso", disse França.

"Nós, vocês (trabalhadores), estamos contribuindo para uma margem altíssima da nossa área de 'downstream'", afirmou o executivo, ao discursar para uma plateia de trabalhadores, em um palco com a presença da presidente da empresa, Magda Chambriard, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Chambriard, em sua fala, reiterou que a companhia está empenhada em cumprir determinação do presidente Lula, de "empurrar" o PIB do Brasil.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Marta Nogueira)