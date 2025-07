Pesquisa da Febraban mostra leve melhora em previsão para crédito em 2025

(Reuters) - Bancos brasileiros estimam crescimento de 8,7% no crédito em 2025, conforme a mais recente Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban, divulgada nesta sexta-feira, de expansão de 8,5% prevista anteriormente.

A revisão mais relevante ocorreu no crédito para pessoas jurídicas com recursos direcionados, cuja expansão projetada passou de 9,1% para 10,1%, de acordo com o levantamento, feito com 21 bancos entre 25 e 30 de junho.

"Isso reflete especialmente o efeito dos programas públicos de crédito (PEAC-FGI), que levaram a uma alta relevante da carteira no primeiro semestre", explicou.

No crédito direcionado para pessoas físicas (PF), a expansão esperada também teve leve crescimento, de 8,9% para 9,1%. Com isso, a projeção de alta da carteira de crédito direcionado aumentou de 9,1% para 9,3%.

A expectativa de expansão da carteira com recursos livres melhorou de 8,1% para 8,2%, com a previsão de aumento dos empréstimos destinados às famílias passando de 9,1% para 9,5%.

De acordo com a Febraban, os recursos às pessoas físicas têm mostrado resiliência em um cenário marcado pelo mercado de trabalho ainda aquecido.

A projeção para o crédito livre destinado às empresas, porém, caiu de alta de 6,4% para aumento de 6,1%, o que a Febraban atribuiu à concorrência enfrentada com as operações direcionadas e o mercado de capitais.

"A pesquisa aponta que os bancos estão reajustando ligeiramente para cima as projeções de crescimento do crédito neste ano", afirmou o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, em nota.

"De todo modo, ainda se espera alguma desaceleração do crédito no segundo semestre, diante do grau bastante restritivo em que a política monetária se encontra, que tende a afetar com mais intensidade a carteira com recursos livres", acrescentou.

Dados de crédito do Banco Central mostraram que, em maio, o crédito do sistema financeiro nacional mostrou crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a inadimplência, a pesquisa registrou aumento na estimativa para 5%, de 4,7% no levantamento anterior. Nos dados do BC de maio, a inadimplência no crédito livre ficou em 4,9%.

Para 2026, o prognóstico dos bancos para o aumento do crédito passou de 7,6% para 7,9%, com revisão positiva na carteira livre (de 7,1% para 7,5%) e na direcionada (de 8,5% para 8,7%). A inadimplência no próximo ano é estimada em 4,9%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)