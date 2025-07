Paris volta a permitir nado no rio Sena 100 anos após proibição

Enquanto Paris atravessa uma onda de calor intensa desde o inicio da semana, a prefeitura da capital francesa voltou a permitir que pessoas nadem no rio Sena, um dos principais cartões postais da cidade, após uma proibição que durava mais de 100 anos.

O que aconteceu

Pessoas poderão nadar no rio a partir de amanhã, até 31 de agosto. A autorização marca o fim de uma proibição para nado no rio que se estendia desde 1923, justificada pela navegação fluvial e pelos altos níveis de contaminação das águas.

Três locais designados para banho ao longo das margens do Sena em Paris acomodarão mais de mil pessoas diariamente. Outras 14 áreas de natação fora dos limites da capital também receberão nadadores nos rios Sena e Marne, onde duas já foram inauguradas em junho. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters a partir de informações anunciadas por autoridades locais.

Estamos especialmente felizes por termos provado que os céticos estavam errados e por podermos cumprir os compromissos que assumimos inicialmente, em algo que era muito grande e muito difícil de alcançar, em um tempo relativamente curto, e que os Jogos Olímpicos de Verão (Paris 2024) nos permitiram acelerar.

Vice-prefeito de Paris, Pierre Rabadan

Reabertura do Sena para nado ocorre após amplos investimentos das autoridades para melhorar a qualidade da água do rio desde as Olimpíadas de Paris em 2024. Os esforços públicos incluíram a conexão de dezenas de milhares de residências ao sistema de esgoto, a modernização das estações de tratamento de água e a construção de grandes reservatórios de água da chuva para evitar o transbordamento do esgoto durante fortes tempestades, conforme apurado pela Reuters.

Testes diários da qualidade da água serão realizados durante a temporada de natação. Bandeiras verdes e vermelhas, semelhantes às usadas para alertas em praias, indicarão se as áreas para nado estarão abertas ou fechadas.

Obviamente, se abrirmos a área de banho é porque a água está em conformidade com os regulamentos, não representa absolutamente nenhum perigo para as pessoas que vão nadar

Vice-prefeito de Paris, Pierre Rabadan, à Reuters

Histórico de poluição

Prefeita de Paris nadou no rio Sena antes das Olimpíadas Imagem: Gonzalo Fuentes/Reuters/Gonzalo Fuentes/Reuters

Cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 8,92 bilhões) foi gasto para a despoluição das águas do Sena antes das Olimpíadas de 2024. Desde que Paris foi definida como a cidade sede dos jogos olímpicos, autoridades correram para possibilitar a realização das competições nos cartões-postais da cidade mais visitada do mundo.

Com as Olimpíadas se aproximando, as desconfianças quanto à eficácia do projeto bilionário de despoluição repercutiram mundialmente. O Sena, que recebeu a abertura e as provas de triatlo e maratona aquática, era o maior símbolo desses esforços.

Para amenizar os receios, autoridades francesas e internacionais nadaram no rio pouco antes do início dos Jogos Olímpicos. O ato simbólico contou com a participação da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador das Olimpíadas, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, que mergulharam no Sena no dia 17 de julho do ano passado, a nove dias do início das Olimpíadas. Na ocasião, eles garantiram que as águas estavam limpas e sem cheiro.

Após as chuvas que atingiram o Sena durante as competições olímpicas, os níveis de bactérias no rio aumentaram. Os treinos do triatlo foram proibidos e a organização foi obrigada a adiar a prova masculina em um dia, além de chegar a cogitar o cancelamento da natação.

Três dias após a disputa do triatlo masculino, a seleção suíça informou que um de seus atletas estava com infecção estomacal e não competiria no revezamento misto. Apesar da mudança, o time suíço evitou culpar a qualidade das águas do rio Sena pelo problema de saúde do atleta.

Era "impossível dizer" se a infecção gastrointestinal do atleta estaria ligada à qualidade da água do rio Sena, segundo a equipe olímpica suíça em comunicado oficial. "Nenhum outro caso de triatletas olímpicos com problemas estomacais foi encontrado entre outros países que participaram das corridas individuais", disse o médico da delegação, Hanspeter Betschart (leia mais aqui).

*Com Reuters