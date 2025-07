Paris Plages homenageia o Brasil e dá ares de Copacabana para capital francesa

Em 2025, Paris se transforma em uma verdadeira praia urbana ao estilo brasileiro durante o tradicional evento estival Paris Plages, que terá o Brasil como país homenageado. Entre 5 de julho e 31 de agosto, as margens do rio Sena, o Canal Saint?Martin e a Place de la Concorde vão ganhar areia, banhos de rio, música, dança e uma intensa programação cultural inspirada no país. A iniciativa integra a temporada França-Brasil, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

O evento contará com a participação especial de Raí, ex-jogador do Paris Saint-Germain e fundador da Fundação Gol de Letra, como padrinho oficial.

Quem passar por locais como o Bras Marie (4° distrito), o Bassin de la Villette (19° distrito), o Quai de Bercy (12° distrito) e o Bras de Grenelle (15° distrito) poderá aproveitar áreas de banho gratuitas e vigiadas, além de atividades esportivas como beach-volley, peteca, escalada e basquete 3×3.

A programação cultural inclui exposições fotográficas sobre a Amazônia e a diversidade brasileira, oficinas de samba, capoeira e voguing, além de shows de batucada e DJ sets com ritmos do Brasil.

Feijoada com brigadeiro

A gastronomia também estará em destaque, com um mercado de comidas típicas brasileiras funcionando em frente à Prefeitura de Paris (Hôtel de Ville) de 12 de julho a 20 de agosto. Os visitantes poderão saborear pratos tradicionais como feijoada, acarajé e doces como brigadeiro.

Para completar, um cinema ao ar livre exibirá filmes brasileiros entre 31 de julho e 2 de agosto nas margens do Sena, oferecendo uma imersão completa na cultura do Brasil.

Com acesso fácil pelo metrô e atrações gratuitas para todas as idades, o Paris Plages 2025 promete trazer o calor e a alegria do verão brasileiro para o coração de Paris, fazendo da capital francesa um pedaço das famosas praias de Copacabana e Ipanema durante dois meses.