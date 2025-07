Organizações pedem pacto para mobilizar US$ 7 bi anuais para a Amazônia

A quatro meses da COP30, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e lideranças nacionais e internacionais entregaram à Secretária Nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, um conjunto de recomendações para ampliar o financiamento à Amazônia.

O que aconteceu

Chamado à Presidência da COP30. O documento "Ampliando o Grande Financiamento para Soluções Baseadas na Natureza para Proteger a Amazônia" pede que o Brasil lidere uma mobilização global de recursos públicos, privados e filantrópicos.

Três eixos principais norteiam as recomendações. O objetivo é atrair recursos em larga escala para conservação, restauração e desenvolvimento sustentável da floresta de acordo com três eixos principais: financiamento para a conservação, economia verde e inclusiva, e fortalecimento de capacidades e governança.

Financiamento para a conservação. O documento recomenda reforçar programas como o ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia), Herencia Colômbia, Patrimonio del Perú e o Fundo Podáali. A meta é conservar 331 milhões de hectares, restaurar 600 mil km² e garantir repasses diretos a comunidades indígenas e locais que atuam na preservação da Amazônia.

Economia verde e inclusiva. Estimular cadeias produtivas sustentáveis e livres de desmatamento, como a Moratória da Soja e o sistema de rastreabilidade da carne bovina no Pará.

Fortalecimento de capacidades e governança. A agenda também propõe investir em tecnologias de monitoramento ambiental, qualificar a atuação de governos locais e assegurar o protagonismo dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais.

Propostas globais estratégicas. As organizações propõem lançar uma Declaração Global pela Amazônia, com metas financeiras vinculadas à natureza, criar o TFFF (Tropical Forest Forever Facility) para captar até US$ 125 bilhões até 2030, integrar bancos públicos, fundações e setor privado no financiamento à conservação, e garantir acesso direto aos recursos para povos indígenas e comunidades tradicionais, com respeito às suas estruturas de governança.

O que disseram

A floresta em risco e o apelo à ação. A proposta alerta para o risco de colapso climático global caso a Amazônia atinja seu ponto de não retorno. A perda de 50% a 70% da floresta pode liberar 300 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, inviabilizando as metas do Acordo de Paris. Com 6,5 milhões de km², a Amazônia já teve 17% de sua vegetação desmatada e 31% degradada. A perda adicional de apenas 5% pode levar à conversão irreversível em savana.

Financiamento atual é insuficiente. Segundo o Banco Mundial, são necessários US$ 7 bilhões anuais para proteger a floresta. Na última década, foram mobilizados US$ 5,8 bilhões. Apenas 3% do financiamento climático global é destinado a soluções baseadas na natureza para mitigação. Cerca de 89% do financiamento agrícola vai para práticas insustentáveis.

A COP30 será um ponto de virada no debate de financiamento para a natureza. Financiamento para conservação, restauração e gestão sustentável de florestas tropicais é essencial para o combater à mudança do clima. Soluções financeiras inovadoras, como a proposta brasileira para o mecanismo Florestas Tropicais para Sempre, são prioridades para a presidência da CO30 em nosso mutirão global para acelerar a ação climática.

Ana Toni, diretora-executiva da COP30

A união de esforços para garantir recursos financeiros para soluções baseadas na natureza é essencial para que a Amazônia gere prosperidade e bem-estar a todos seus habitantes com a floresta em pé.

Livia Pagotto, Uma Concertação pela Amazônia

A primeira COP do clima a ser realizada na maior floresta tropical do mundo deve assumir compromissos concretos de apoio financeiro e político para que a Amazônia e as demais florestas tropicais do planeta continuem a armazenar e capturar carbono com segurança. É fundamental fortalecer os guardiões da floresta -- os povos indígenas e as comunidades locais -- não apenas pelo futuro deles, mas por toda a vida na Terra. A Rainforest Trust tem orgulho de ajudar a mobilizar financiamento filantrópico privado para esses esforços -- agora o setor público deve fazer sua parte, especialmente os países mais ricos.

James Deustch, CEO da Rainforest Trust

Quem assina

As recomendações entregues à presidência da COP30 contam com o apoio de diversas organizações da sociedade civil e centros de pesquisa comprometidos com a preservação da Amazônia. Entre os signatários do documento estão o Andes Amazon Fund, o Science Panel for the Amazon (SPA), a Conservation International (CI), o The Field Museum, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o movimento Uma Concertação pela Amazônia e a Rainforest Trust.