Violência e corrupção: o que é MS-13, gangue que Trump promete 'erradicar'?

As deportações de membros da gangue MS-13 promovidas pelo governo Trump podem atrapalhar uma investigação do governo americano sobre a organização criminosa, segundo reportagem do jornal "The New York Times".

O que é MS-13

MS-13 é sigla para Mara Salvatrucha. Grupo foi fundado por imigrantes de El Salvador em Los Angeles na década de 1980. O nome é uma junção de palavras que significam Gangue (Mara), Salvador (Salva) e "Malandros da Rua" (trucha). Eles fugiam da longa guerra civil, instaurada pela injustiça social no país. Na época, espaços de participação política foram fechados e houve uma forte repressão militar. Entre os anos de 1980 e 1992, ao todo, mais de 75 mil pessoas morreram, 7.000 mil desapareceram e o país sofreu perdas milionárias para a economia.

No início, a gangue foi organizada como forma de proteção em relação a outras gangues. Segundo o "The Washington Post" os membros originais "eram adolescentes e jovens adultos" que tinham "necessidade de pertencer a um grupo" em terras estrangeiras. Atualmente, a maioria dos membros são nascidos depois do fim da guerra civil em El Salvador.

O grupo foi crescendo e aterrorizando a própria América Central. A MS-13 evoluiu para um grupo violento —tanto por questões de autodefesa quanto por ambição criminosa, segundo o "New York Times". Nos anos seguintes, se espalhou pelos Estados Unidos e países da América Central, como El Salvador, Guatemala e Honduras, que registram casos de violência provocados pela gangue. Em 2012, o governo dos Estados Unidos classificou o MS-13 como uma "organização criminosa transnacional".

O grupo recruta pessoas em vulnerabilidade. A MS-13 recruta adolescentes pobres e em situação de risco, que devem passar por sessões de espancamento para pertencer ao grupo, além de praticar crimes, como assassinato, segundo reportagem da "BBC". OFBI diz que o lema da organização é "matar, estuprar, controlar".

Eles estão envolvidos em diversos crimes. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, membros da MS-13 já estiveram envolvidos em casos de estupro e intimidação de testemunhas. Além disso, eles são conhecidos por atuação em crimes transnacionais como tráfico ilegal de veículos roubados, contrabando de armas e venda ilegal de armamentos, além do tráfico internacional de drogas. Estima-se que já são mais de 10 mil membros atuando.

Retorno de líderes pode prejudicar investigação

Desde o início do novo governo de Trump, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou que apoiaria deportação de membros da gangue. No entanto, a apuração do NYT afirma que, além dessa medida ter indícios de corrupção, ela também prejudicaria uma operação sobre a gangue vigente há anos.

Desde o primeiro mandato de Trump nos Estados Unidos, uma investigação sobre o MS-13 está em curso no país. Chamada de "Vulcan", a operação é uma força-tarefa que abriu processos contra os líderes da gangue.

Bukele concordou em acolher mais de 200 migrantes deportados em uma prisão construída para terroristas, mas jornal aponta ligação dele com o MS-13. Segundo o jornal, os promotores acumulam evidências de que os líderes concordaram em reduzir a violência no país centro-americano e apoiar politicamente Bukele em troca de dinheiro e vantagens nas prisões. O presidente de El Salvador negou repetidas vezes haver qualquer pacto.

Acordo de Trump com Bukele estaria contrariando promessa de "erradicar" a MS-13. O New York Times ainda apontou que o presidente dos Estados Unidos prometeu durante muitas vezes acabar com a gangue no país. No entanto, com o pacto feito com o presidente de El Salvador, as investigações de líderes de alto escalão estariam ameaçadas, além de que outros réus podem estar menos propensos a cooperar ou testemunhar no tribunal.

*Com informações da AFP