Norte-coreano detido após atravessar a fronteira com o Sul

Um civil norte-coreano cruzou na quinta-feira (3) a fronteira terrestre com a Coreia do Sul na Zona Desmilitarizada (DMZ) e foi detido após uma longa operação de acompanhamento, informaram autoridades militares sul-coreanas.

"O Exército identificou o indivíduo perto da Linha de Demarcação Militar e procedeu uma operação de rastreamento e vigilância, antes de sua captura", afirmou o Estado-Maior sul-coreano em um comunicado.

A operação durou quase 20 horas, segundo Seul. O Exército mobilizou um número considerável de soldados, em uma zona difícil devido à densidade da vegetação e à possível presença de minas.

O Exército destacou que "as autoridades competentes" investigarão as circunstâncias dos fatos, ocorridos no centro-oeste da linha de demarcação.

Os norte-coreanos que chegam ao Sul geralmente são interrogados pelos serviços de inteligência de Seul.

A grande maioria do trânsito para o Sul ocorre através da China, ou de um terceiro país.

As passagens através da linha de demarcação, uma zona tampão de 4 km de largura entre as duas Coreias, infestada de minas, são muito incomuns.

Desde a guerra da Coreia (1950-1953), mais de 34.000 norte-coreanos fugiram para o Sul capitalista.

Em seu discurso de posse em junho, o novo presidente sul-coreano de centro-esquerda, Lee Jae-myung, disse que pretendia estender a mão à Coreia do Norte, em um tom muito diferente do de seu antecessor, o destituído Yoon Suk Yeol.