Motta celebra decisão de Moraes: 'Sintonia com a maioria da Câmara'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou hoje a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de suspender os decretos do IOF.

O que aconteceu

Decisão está em "sintonia com o desejo" da Câmara e da sociedade, afirmou Motta. A declaração foi feita pelo deputado federal em publicação no X (antigo Twitter), momentos após a determinação de Moraes ser divulgada.

Motta disse ainda que está "aberto ao diálogo institucional". "Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia", declarou.

Apesar de comemoração de Motta, Moraes sustou os dois decretos do governo, bem como a decisão do Congresso que anulava o reajuste do IOF pelo Executivo. Para ele, esse embate entre Executivo e Legislativo —que chamou de "indesejável"—, contraria a Constituição, que prega a harmonia e independência dos Poderes.

Suspensão de decretos pelo Congresso gerou crise entre governo e Legislativo. Na terça-feira, a AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou uma ação ao STF com pedido de declaração de constitucionalidade do decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF. Parlamentares afirmam nos bastidores que a ação estica a corda das relações já tumultuadas entre os dois Poderes e pedem moderação.

Em entrevista na quarta, o presidente Lula defendeu a ação. Afirmou que, se não recorresse ao Supremo, não governaria e que "cada macaco no seu galho", em referência às atribuições dos Poderes.

Moraes marca audiência de conciliação

Moraes quer mediação entre governo e Congresso. Para mediar a paz entre Legislativo e Executivo, o ministro convocou uma reunião de conciliação na sala de audiências do STF. O encontro foi marcado para as 15h do próximo dia 15 de julho, uma terça-feira.

Moraes disse que vai analisar se a suspensão se mantém depois do encontro. Estão intimadas a participar as presidências da República, do Senado e da Câmara, a PGR (Procuradoria-Geral da República), a AGU (Advocacia-Geral da União) e os autores das três ações que contestavam os decretos. Uma foi protocolada pelo PL, a outra pelo PSOL, e a terceira, pela própria AGU.