Moraes zera o placar da guerra do IOF, mas ainda tem muito jogo pela frente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os decretos que aumentavam o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) -pivô da crise institucional entre governo federal e Congresso nas últimas duas semanas- e convocou uma audiência de conciliação sobre o caso.

* Como fica o IOF agora?

O anúncio ocorreu logo depois que o governo Lula e o parlamento lançaram sinais mútuos da busca de um acordo no tema, considerado crucial pelo Planalto para manter o equilíbrio fiscal.

Para o colunista Josias de Souza, o que Moraes fez foi "zerar o placar" e colocar a bola no centro do gramado para uma nova negociação -o que, segundo o jornalista, é uma situação constrangedora tanto para o Executivo como para o Legislativo.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a decisão de Moraes, afirmando que ela está "em sintonia" com a maioria dos deputados e da sociedade. O governo também celebrou.

Mas o colunista Felipe Salto afirma que Motta está "se precipitando" ao interpretar o ato do ministro. Para ele, é necessário "ir devagar com o andor" e aguardar o que vai resultar do debate proposto pelo ministro do Supremo.

Já Leonardo Sakamoto afirma que, ao provocar a negociação, Moraes mandou Lula e Motta vestirem a "camiseta da amizade", "como um pai ou mãe disciplinando a filharada que despirocou". Sakamoto prevê ainda um "beija-mão" desfilando diante do xerife Xandão nos próximos dias.

Muito bola ainda vai rolar, e depois veremos o resultado desta conciliação.

Josias de Souza: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do gramado

Josias de Souza: Guerra de ricos X pobres migra das redes petistas para as ruas

Felipe Salto: Motta se precipita ao interpretar decisão de Moraes sobre IOF

Leonardo Sakamoto: Moraes vai mandar Lula e Motta compartilharem a Camiseta da Amizade

José Roberto de Toledo e Thais Bilenky: A busca da governabilidade perdida em Lisboa, no Supremo e nas ruas

José Roberto de Toledo e Thais Bilenky: Jantares decisivos definem governabilidade de Lula no 'Gilmarpalooza'

José Paulo Kupfer: IOF encarece crédito, atinge tanto ricos quanto pobres e trava crescimento

Raquel Landim: Moraes atende o mercado sobre o IOF e complica a situação do governo

Outros olhares

Jamil Chade

Trump abre caminho à megatransferência de renda de pobres a ricos nos EUA Leia mais

Jeferson Tenório

Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre livros pode afetar o Brasil Leia mais

Flavia Guerra

Nem clichê nem erudito, 'Cortina de Fumaça' acerta ao ser demasiado humano Leia mais

Vicente Vilardaga

A conversão paulistana de Johnny Alf Leia mais

Cris Fibe

P. Diddy sabe que condenação é branda diante das violências que cometeu Leia mais

Tony Marlon

Solidão deixou de ser problema individual e virou crise social urgente Leia mais