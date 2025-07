Modelo do NDB é financeiramente viável e tem impactos concretos e sustentáveis, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 4, que o modelo do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), também conhecido como o Banco dos Brics, é financeiramente viável e tem impactos concretos e sustentáveis.

Haddad discursou durante o 10º Encontro Anual do Conselho de Governadores do NDB, e lembrou a fundação do banco, há 10 anos, como a criação de uma instituição financeira alinhada às próprias ambições dos países-membros do bloco.

"O diagnóstico à época identificou uma carência real de recursos de longo prazo para infraestrutura e desenvolvimento sustentável, não atendida pelo sistema financeiro internacional", afirmou Haddad. "Hoje, a solidez desse diagnóstico encontra plena confirmação nos resultados do NDB."

Para Haddad, a própria expansão do NDB evidencia a relevância da instituição.

"Esse processo de expansão é uma demonstração clara da relevância e da atratividade do NDB, mas também da liderança estratégica da presidenta do NDB, Dilma Rousseff. Sob seu comando, o NDB conquistou uma nova dimensão geopolítica internacional", disse Haddad, em afago direcionado à ex-presidente Dilma, que comanda atualmente o NDB.