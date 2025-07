Ministério da Agricultura investiga se morte de 222 equinos foi causada por ração

São Paulo, 4 - O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou nota oficial na qual informa que, em 26 de maio de 2025, recebeu, por meio da Ouvidoria da pasta, a primeira comunicação sobre a ocorrência de mortes de equinos que teriam ingerido rações fabricadas pela empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda.Desde então, a Fiscalização Federal Agropecuária vem realizando investigações nos locais onde foram reportados casos de adoecimento ou morte de equinos, com o objetivo de identificar as possíveis causas dos óbitos. Até o momento, os casos apresentaram associação com o consumo de rações da empresa citada.De acordo com os dados obtidos a partir das denúncias e investigações realizadas pelo ministério, já foram contabilizadas 222 mortes de equinos nos seguintes Estados: São Paulo (83), Rio de Janeiro (69), Alagoas (65), Goiás (4) e Minas Gerais (1).Atualmente, o ministério investiga novas informações recebidas sobre mortes de equinos em outras localidades, incluindo: 40 no sudoeste da Bahia, 70 em Goiânia (GO), 34 em Jarinu (SP), 10 em Santo Antônio do Pinhal (SP), 18 em Uberlândia (MG), 8 em Guaranésia (MG), 8 em Jequeri (MG) e 7 em Mariana (MG). Ressalta-se, no entanto, que a apuração desses novos casos tem sido dificultada pela ausência de comunicação formal via Ouvidoria, que é o canal oficial para registro das denúncias.Outro fator que dificulta o trabalho de fiscalização é a natureza dos sintomas apresentados pelos animais, que podem surgir tardiamente após a interrupção do uso da ração. A evolução clínica dos equinos, marcada por insuficiência hepática seguida de piora repentina, tem tornado ainda mais complexa a estimativa precisa do número total de óbitos.O ministério esclarece, ainda, que desde o recebimento da primeira denúncia, foram realizadas duas fiscalizações no único estabelecimento da empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda., que possui uma linha de produção destinada à fabricação de rações para equinos e ruminantes. Durante as inspeções foram constatadas irregularidades que motivaram a suspensão cautelar da atividade de fabricação de todas as rações da empresa.A fabricante impetrou mandado de segurança contra as medidas adotadas, e o ministério já prestou os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário, aguardando atualmente a decisão judicial.Adicionalmente, o ministério também suspendeu a comercialização de todos os produtos elaborados pela Nutratta Nutrição Animal Ltda., sendo que o escopo das restrições à comercialização foi sendo ampliado gradativamente, à medida que mais informações sobre as possíveis causas do problema eram obtidas com as investigações.O ministério reafirma seu compromisso com a proteção da saúde animal e com a segurança da cadeia de produção agropecuária no Brasil, e orienta que quaisquer informações ou denúncias relacionadas ao caso sejam encaminhadas por meio da Ouvidoria, no endereço: https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br