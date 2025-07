Minério de ferro tem novo ganho semanal com China sinalizando combate a guerras de preços

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro ampliaram ganhos nesta sexta-feira, registrando o segundo aumento em base semanal consecutivo, impulsionados pela melhora no sentimento do mercado depois que autoridades da China, principal mercado consumidor de minério, pediram medidas para conter a concorrência agressiva de preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,62%, a 732,5 iuanes (US$102,25) a tonelada. O contrato ganhou 3,08% esta semana.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caía 0,3%, a US$96,15 a tonelada, mas subia 1,93% na semana.

No início desta semana, a Comissão Central de Assuntos Financeiros e Econômicos solicitou medidas mais rígidas contra a concorrência agressiva de corte de preços entre as empresas.

Isso aumentou as esperanças de uma segunda rodada de reforma da oferta no setor siderúrgico, que enfrenta um excesso de oferta, o que poderia melhorar as margens do aço e aumentar a tolerância das usinas em relação aos preços dos ingredientes, disseram analistas.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,15% em relação à semana anterior, para 133,4 milhões de toneladas em 4 de julho, de acordo com dados da consultoria SteelHome, o que também deu algum suporte aos preços.

No entanto, sinais de abrandamento da demanda, em parte devido ao controle de produção relacionado à proteção ambiental em Tangshan, o principal centro de produção de aço da China, limitaram o potencial de alta.

A produção média diária de ferro gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 0,6% em relação à semana anterior, atingindo o nível mais baixo desde 19 de abril, com 2,41 milhões de toneladas em 3 de julho, segundo dados da consultoria Mysteel.

O dólar reduziu seus ganhos anteriores depois que o projeto de lei "One, Big, Beautiful Bill" do presidente dos EUA, Donald Trump, foi aprovado. Um dólar mais forte torna os ativos denominados nele mais caros para os detentores de outras moedas. [FRX/]

(Reportagem de Lucas Liew)