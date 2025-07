Médico usou dinheiro da esposa e quitou parte de imóvel após matá-la

O médico Luiz Antônio Garnica, preso por suspeita de matar a própria esposa, a professora Larissa Rodrigues, acessou as contas bancárias da vítima após o crime e teria usado um seguro com o intuito de quitar parte do apartamento onde eles moravam.

O que aconteceu

Garnica teria acessado as contas bancárias de Larissa menos de uma semana depois que ela morreu. A informação consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça nesta semana.

Médico estava interessado em obter vantagens financeiras com a morte da esposa, segundo a Promotoria. De acordo com a investigação, subsequente à morte de Larissa, ele fez buscas na internet sobre temas como "fundo de garantia e rescisão contratual pós falecimento". Também foram identificados saques e movimentações suspeitas nas contas bancárias da vítima.

Denúncia do MPSP aponta três datas com movimentações feitas por Garnica nas contas da esposa, confirmadas pelo gerente:

24 de março: dois dias após a morte de Larissa, o médico acessou seus extratos bancários; a investigação diz que ele teria usado dinheiro para pagar o IPVA do veículo dela;

dois dias após a morte de Larissa, o médico acessou seus extratos bancários; a investigação diz que ele teria usado dinheiro para pagar o IPVA do veículo dela; 26 de março: Garnica enviou comunicado para a Caixa Econômica Federal sobre o falecimento da esposa; objetivo seria para quitar parte do financiamento do apartamento que eles dividiam com o valor de um seguro de vida;

Garnica enviou comunicado para a Caixa Econômica Federal sobre o falecimento da esposa; objetivo seria para quitar parte do financiamento do apartamento que eles dividiam com o valor de um seguro de vida; 30 de março: médico criou um documento com uma nova senha para ter acesso a um seguro assinado por Larissa.

Envenenamento ocorreu ao longo de duas semanas

Larissa Rodrigues foi envenenada aos poucos para não levantar suspeitas, diz a denúncia do MPSP. Para executar o crime, Luiz Antônio Garnica teve o apoio da mãe, Elizabete Arrabaça, apontada como a responsável por envenenar a vítima com doses de chumbinho no decorrer de duas semanas.

Dose fatal do veneno foi dada após Larissa pedir o divórcio ao descobrir caso extraconjugal do marido. Luiz queria ''eliminar Larissa para viver seu romance com a amante e ainda conseguir vantagem patrimonial'', segundo o MP.

Após encontrar a esposa morta no banheiro, o médico teria avisado a amante. Ainda de acordo com informações do MP, Luiz enviou uma mensagem para a outra mulher.

Luiz Antônio e a mãe, Elizabete, foram denunciados por feminicídio triplamente qualificado. Eles teriam usado de meio cruel (veneno) mediante simulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Luiz responde por fraude processual por ter alterado o cenário do crime, tentando descartar evidências.

O que dizem as defesas

O advogado de Luiz alega que ele é inocente. Ontem, Júlio Mossin disse que não tinha tido acesso à denúncia, mas reforçou a versão de que a mãe do médico cometeu o crime sozinha por interesse no patrimônio.

Defesa de Elizabete alega que parte da denúncia não consta da investigação policial. ''Divergindo, inclusive, do relatório final elaborado pela Polícia Civil. Ou seja, constam ali situações fantasiosas, com meras conjecturas e suposições, sem qualquer respaldo probatório, o que é totalmente vedado pela legislação vigente'', escreveram Bruno Corrêa Ribeiro e João Pedro Soares Damasceno em nota.

Relembre o caso

Garnica chamou a polícia após ter encontrado a esposa morta no apartamento do casal em Ribeirão Preto. O caso aconteceu em 22 de maio e ele relatou que trabalhava em um plantão e não teria conseguido contato com a mulher de manhã. Ao chegar em casa, a encontrou caída no banheiro e, por ser médico, teria a colocado na cama e tentado reanimá-la.

Quando a equipe do Samu chegou, constatou que a morte teria ocorrido há cerca de dez horas. Segundo a investigação, o comportamento do médico levantou suspeitas. Havia forte cheiro de produtos de limpeza no imóvel.

A investigação apurou que, 15 dias antes da morte da nora, a mãe do médico procurou chumbinho para comprar. O veneno, altamente tóxico, foi banido do mercado brasileiro em 2012, mas continua sendo vendido de forma clandestina. Ela também teria ligado para uma amiga fazendeira perguntando sobre o veneno e onde poderia comprar a substância.

O exame toxicológico feito em Larissa apontou envenenamento como a provável causa da morte da vítima. Segundo o delegado Fernando Bravo, a mulher pode ter sido envenenada ao longo de uma semana. Dias antes de morrer, ela havia relatado dores de barriga e diarreia.

Mãe também é investigada pela morte da própria filha, irmã do médico. Nathália Garnica sofreu um infarto um mês antes da morte de Larissa. Diante das circunstâncias, o corpo dela, que tinha 42 anos, foi exumado e a ingestão de chumbinho foi comprovada por exames periciais.