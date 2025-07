Lula elogia Congresso e cita reeleição: 'Um presidente eleito quatro vezes'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula afirmou hoje ser "agradecido" ao Congresso, disse que a crise do IOF será resolvida na "mesa de negociação" e falou em se eleger pela quarta vez em 2026.

O que aconteceu

O petista minimizou a crise entre governo e Congresso após o Legislativo derrubar os decretos que subiam o IOF. Para ele, "quando tem divergência, é bom". "A gente senta à mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação", declarou Lula em discurso durante agenda oficial no Rio de Janeiro.

Lula disse ser "agradecido" pela relação com a Câmara e o Senado. Defendeu que houve aprovação de "99%" dos projetos de interesse do governo encaminhados ao Congresso Nacional.

Declarações vêm após o ministro do STF Alexandre de Moraes suspender hoje os decretos sobre o IOF. Na decisão, o ministro sustou os dois decretos do governo, bem como o decreto legislativo que anulava os do Executivo. Moraes ainda convocou audiência de conciliação entre Legislativo e Executivo para o próximo dia 15. O ministro chamou de "indesejável" o embate entre os dois Poderes.

Lula afirmou também que "não quer nervosismo". A declaração sinaliza para um arrefecimento nos ânimos entre Executivo e Legislativo, acirrados nos últimos dias pela crise do IOF. Na terça-feira, a AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou uma ação ao STF pedindo que a Corte decida se o decreto presidencial que alterou as alíquotas respeita a Constituição. Parlamentares afirmam nos bastidores que a ação estica a corda das relações já tumultuadas entre os dois Poderes e pedem moderação.

Em entrevista na quarta, o presidente Lula defendeu a ação. Afirmou que, se não recorresse ao Supremo, não governaria e que "cada macaco [fique] no seu galho", em referência às atribuições dos Poderes.

Petista voltou a sinalizar que pode disputar a reeleição em 2026. No discurso, Lula provocou aqueles que, segundo ele, pensam que seu governo acabou. O petista participou de evento em que a Petrobras anunciou R$ 33 bilhões em investimentos para projetos nos setores de refino e petroquímica, no Rio de Janeiro, até 2029. Segundo o governo federal, as iniciativas devem gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos.