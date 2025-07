Juventus reforça ataque com Jonathan David

A Juventus oficializou nesta sexta-feira (4) a chegada do atacante canadense Jonathan David, que estava no francês Lille, onde passou as cinco últimas temporadas.

"Jonathan David é oficialmente jogador da Juventus! O atacante canadense de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube, ou seja, até 30 de junho de 2030", indicou em comunicado o clube da cidade de Turim.

David marcou 109 gols com a camisa do Lille em 232 partidas, levando em conta todas as competições.

Após passar pelo Gent (2018-2020), da Bélgica, tornou-se conhecido para o grande púbico no Lille. Em sua última temporada no clube francês, contribuiu ativamente nas vitórias emblemáticas na Liga de Campeões contra Real Madrid (1-0) e Atlético de Madrid (2-1).

Na França se consolidou como um atacante confiável e ficou em quarto lugar na tabela de goleadores da última Ligue 1. Um ano antes, ficou em segundo na artilharia e, temporada 2022-2023 foi o terceiro.

David é a primeira contratação da Juventus desde que o francês Damien Comolli assumiu no mês passado suas funções como novo diretor geral.

O jogador canadense, que foi campeão de França com o Lille em 2021, chega agora a um clube que, desde 2021, apenas ganhou um título (Copa de Itália 2024) e que vem de uma temporada decepcionante, com um quarto posto na Serie A e a demissão do treinador Thiago Motta apenas oito meses depois de sua chegada.

Na Copa do Mundo de Clubes que está sendo disputada nos Estados Unidos, a Juventus foi eliminada nas oitavas de final ao perder por 1 a 0 para o Real Madrid.

Um possível novo objetivo da 'Juve' para o seu ataque seria o nigeriano Victor Osimhen, que tem contrato com o Napoli e estava emprestado para o Galatasaray da Turquia na última temporada.

