Inpasa diz que fundo da família fundadora fez investimento na Vibra

SÃO PAULO (Reuters) - A Inpasa, maior produtora de etanol de milho do Brasil, informou nesta sexta-feira que, por meio de um fundo de investimento em ações ligado à família fundadora, fez um investimento na Vibra com objetivo "estritamente financeiro".

"Trata-se de um investimento financeiro realizado por meio de um Fundo de Investimento em Ações (FIA) ligado à família, com objetivo estritamente financeiro e sem qualquer relação com a operação da empresa", afirmou a Inpasa nesta sexta-feira.

"Esse fundo possui uma carteira diversificada, com participação em várias companhias listadas, entre elas, a Vibra, sem que isso represente qualquer vínculo societário, estratégico ou de parceria com a Inpasa."

A Inpasa não especificou na nota a dimensão do investimento.

A nota foi divulgada após o Brazil Journal noticiar na véspera que a empresa está montando uma posição na Vibra e já possui fatia de cerca de 3% na companhia, líder nacional na distribuição de combustíveis e lubrificantes, citando fontes.

Procurada, a Vibra não respondeu a pedidos de comentário da Reuters.

Por volta das 16h40, as ações da Vibra subiam 2,86%, a R$22,63 cada, liderando as altas percentuais do Ibovespa, que avançava 0,39%.

(Reportagem de Paula Arend Laier e Patricia Vilas Boas)