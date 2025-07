Ibovespa fecha acima de 141 mil pela 1ª vez

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, renovando máximas históricas, mas o pregão teve oscilações comedidas e liquidez reduzida sem o referencial das bolsas norte-americanas em razão de feriado nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,31%, a 141.368,93 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 141.563,85 pontos na máxima e 140.596,75 pontos na mínima do dia.

Na semana, contabilizou um ganho de 3,29%.

O volume financeiro na sessão desta sexta-feira, porém, totalizava apenas R$8,05 bilhões antes dos ajustes finais, de uma média diária de R$24,7 bilhões no ano.