Grupo Mateus inaugura unidade da bandeira Camiño no Maranhão

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo varejista Mateus anunciou nesta sexta-feira que inaugurou uma unidade da bandeira Camiño Supermercados em Porto Franco, no estado do Maranhão, a 36° operação Camiño da companhia, conforme comunicado divulgado ao mercado.

"Com uma área de vendas de 409 metros quadrados, a unidade reforça a presença do grupo na região", disse a empresa no documento.

Somente em 2025, o grupo já inaugurou nove novas lojas de varejo alimentar, sendo quatro delas no Maranhão, totalizando 282 unidades em operação no país.

As aberturas dão continuidade ao plano de expansão da empresa. No final de 2024, a varejista ainda anunciou associação com a Novo Atacarejo, que possui 32 lojas em Pernambuco, em um acordo para ficar com 51% de fatia da companhia combinada.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)