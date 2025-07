Governo torna crime hediondo ataques a escolas, creches e universidades

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sancionou hoje a lei que torna crime hediondo ataques a instituições de ensino, como escolas, creches e universidades.

O que aconteceu

Proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso, a lei foi sancionada sem vetos. Com isso, homicídios e lesões dolosas (intencionais) cometidos em instituições de ensino se tornam crimes hediondos e terão punições mais altas.

A pena máxima agora pode chegar aos 30 anos de prisão. Atualmente, o homicídio simples é punido com seis a 20 anos de prisão. O condenado por crime hediondo não tem direito ao pagamento de fiança, começa cumprindo a pena em regime fechado e precisa cumprir mais tempo de pena do que condenados por crimes comuns antes de ter direito à progressão do regime ou à liberdade condicional.

A pena será maior se o autor for: pai, mãe, parente, chefe, cônjuge ou companheiro da vítima — ou ainda professor ou funcionário da instituição. Nesses casos, a pena é aumentada em 2/3 (dois terços).

Também é agravante se a vítima for pessoa com deficiência ou tiver alguma condição que aumente a vulnerabilidade. Nesses casos, a pena pode até dobrar.

A lei foi sugestão das famílias vítimas do ataque a uma creche em Blumenau (SC), em abril de 2023. Naquela ocasião, um homem matou quatro crianças com uma machadinha.

Brasil teve 42 ataques a escolas desde 2001

A maioria desses aconteceu depois de 2022, segundo um estudo divulgado neste ano. Foram 15 ataques antes de 2022, e o restante, depois. O ano em que houve mais casos registrados foi 2023, com 12 ocorrências.

Em 2024, o número de ataques a escolas caiu a 5. Entretanto, o número de publicações nas redes sociais que ameaçam e enaltecem esse tipo de crime só cresceu, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Para o senador Fabiano Contarato (PT-ES), que relatou o projeto no Senado, o aumento da pena é importante, mas não vai eliminar o problema sozinho. Um relatório do MEC (Ministério da Educação) produzido em 2023 fez 13 sugestões para prevenir novas ocorrências, que vão desde responsabilizar as plataformas digitais pela circulação de conteúdo extremista à expansão de espaços comunitários de lazer, socialização, esporte e cultura.

Crimes sexuais contra mulheres

Alckmin também sancionou hoje o projeto de lei que proíbe reduzir a pena para crimes de violência sexual — como o estupro — contra a mulher. O texto retira do Código Penal trecho que permitia que idade fosse atenuante de crimes do tipo. Até então, as penas poderiam ser diminuídas para qualquer tipo de crime, se cometidos por pessoas com 21 anos, na data do delito, ou com mais de 70 anos, no momento da condenação.

Agora, a idade continua sendo fator para atenuar penas de crimes, menos os de violência sexual contra mulheres. O novo texto da lei passa a ser o seguinte:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (Redação dada pela Lei nº 15.160, de 2025)

Lei também estabelece que idade não poderá ser usada para reduzir o tempo de prescrição de crimes sexuais contra mulheres. Antes, o prazo de extinção da pena poderia cair pela metade, levando em conta este fator.