Gerson deixa Flamengo e volta à Europa para jogar no Zenit

O meia Gerson vai retornar ao futebol europeu vestindo a camisa do clube russo Zenit São Petersburgo, que pagou a cláusula de rescisão de seu contrato com o Flamengo, anunciou o clube carioca nesta sexta-feira (4).

Gerson, de 28 anos, já jogou na Europa por Roma e Fiorentina, na Itália, e Olympique de Marselha, na França.

O Flamengo anunciou em comunicado "a rescisão unilateral" do contrato do meio-campista com "o pagamento integral da multa" estipulada naquele acordo: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões pela cotação atual).

O time carioca "agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos" e "honrou o manto rubro-negro".

Gerson foi fundamental para o Flamengo em duas passagens. Ele conquistou a Copa Libertadores em 2019, a Recopa Sul-Americana em 2020 e o Brasileirão em 2019 e 2020, entre outros títulos.

O jogador estava em seu segundo ciclo no time desde janeiro de 2023.

Ele se despediu na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde a equipe de Filipe Luís foi eliminada pelo Bayern de Munique nas oitavas de final.

Gerson fez parte da lista de convocados do técnico italiano Carlo Ancelotti na última rodada dupla do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção canarinho garantiu sua vaga com um empate em 0 a 0 com o Equador e uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

Ele disputou 14 partidas pela Seleção.

Gerson agora se juntará a uma grande legião de jogadores brasileiros no Zenit, ao lado dos zagueiros Nino e Robert Renan, do lateral-esquerdo Douglas Santos, do meia Wendel e dos atacantes Pedrinho, Luiz Henrique e Gustavo Mantuan.

