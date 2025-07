Gabigol é absolvido em caso de fraude em exame de doping

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Cruzeiro, foi absolvido da acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping de 2023, anunciou o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (4).

O jogador de 28 anos havia recebido uma suspensão de dois anos em 2024 do CAS, que o acusou de obstruir um teste antidoping surpresa em 2023 enquanto jogava pelo Flamengo.

A punição, no entanto, foi suspensa logo depois pelo tribunal, que liberou Gabigol para jogar enquanto analisava seu recurso.

Embora o comportamento do atacante tenha sido "completamente não cooperativo", ele "não atende aos requisitos de uma violação das regras antidoping", afirmou o tribunal em um comunicado.

"A Turma do CAS considera que nenhuma sanção deve ser imposta ao Sr. Barbosa (...) e a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) é anulada", acrescentou o tribunal, sediado na Suíça.

O jogador foi acusado em dezembro de 2023 por "tentativa de violação da regra antidoping" após um exame surpresa no centro de treinamento do Flamengo.

De acordo com a denúncia, o atacante não cumpriu o horário dos exames, desrespeitou os funcionários e desobedeceu suas instruções.

Seus companheiros de equipe realizaram o teste às 10h, enquanto ele supostamente ignorou a ligação e compareceu após o almoço, de acordo com a acusação.

Quando finalmente chegou ao local do exame, teria ficado irritado porque um árbitro o acompanhou até o banheiro. Ele também desrespeitou o protocolo de coleta de amostras.

Na decisão anunciada nesta sexta-feira, o CAS observou que a conduta do ex-jogador da Inter de Milão e do Benfica "poderia ter constituído uma violação das regras antidoping se os agentes de controle de doping tivessem notificado o Sr. Barbosa adequadamente ou adotado uma abordagem mais rigorosa".

Gabigol, destaque do Flamengo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019, foi suspenso por quase um mês em 2024 devido a este caso. Após retornar aos gramados, perdeu protagonismo no Flamengo e deixou o clube no final do ano.

No início de 2025, ele foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, que nesta temporada divide a liderança do Brasileirão com seu ex-time, o Flamengo.

O atacante disputou nove partidas pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada, marcando dois gols e dando duas assistências. Ele também marcou dois gols na Copa Sul-Americana.

jss/erc/cl/aam/dd

© Agence France-Presse