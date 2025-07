Futebol em luto: Diogo Jota e irmão serão enterrados no sábado no norte de Portugal

O funeral do atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e de seu irmão, André Silva, será no sábado, em Gondomar, nos arredores do Porto, às 10h locais (6h de Brasília), noticiou a agência de notícias Lusa, citando uma fonte da Câmara Municipal. Em Wimbledon, o tenista Francisco Cabral quebrou protocolo do uniforme branco e usou braçadeira preta em sinal de luto, nesta sexta-feira (4).

Uma capela funerária será aberta junto à igreja de Gondomar a partir desta sexta-feira, mas a hora de início da cerimônia ainda não foi definida porque os corpos dos irmãos ainda se encontram na Espanha, acrescentou a Lusa.

Diogo Jota tinha 28 anos, três a mais que seu irmão, André, jogador do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

Eles morreram em um acidente rodoviário na província de Zamora (noroeste da Espanha), na noite de quarta-feira. De acordo com a Guarda Civil Espanhola, o veículo "saiu da estrada" e depois pegou fogo.

Os dois jogadores viajavam para o norte da Espanha a fim de pegar uma balsa com destino à Inglaterra, antes do início da pré-temporada. Pai de três filhos, Diogo Jota anunciou há alguns dias que tinha se casado em 22 de junho e publicou fotos da cerimônia no X.

Sua morte inesperada provocou uma onda de reações de pesar em todo o mundo do futebol nesta quinta-feira, principalmente em Portugal e na Inglaterra.

O jogador do Liverpool estreou no futebol pelo clube local, o Gondomar Sport Clube (fundado em 1921).

Wimbledon

Diogo Jota e seu irmão foram lembrados no tradicional campeonato de tênis de Wimbledon nesta sexta-feira (4). O português Francisco Cabral usou uma fita preta durante sua partida de duplas nesta sexta-feira (4), em sinal de luto.

Cabral recebeu permissão para colocar a fita preta na manga da camisa durante o confronto da segunda rodada, após o All England Club flexibilizar seu rigoroso código de vestimenta totalmente branco para permitir homenagens ao jogador português.

Cabral disse que estava dirigindo rumo a Wimbledon quando soube da notícia e elogiou Jota como "um ídolo, um ícone, uma pessoa muito boa".

"Eu sei pelo que ele passou, tudo o que conquistou na carreira e na vida. Ele é uma grande inspiração para mim", declarou Cabral, após ser derrotado ao lado do parceiro austríaco Lucas Miedler pela dupla tcheca Petr Nouza e Patrik Rikl.

"Só desejo o melhor para a família dele. Sei que eles estão cercados por boas pessoas, então espero que consigam superar isso", acrescentou.

O britânico Neal Skupski, jogador de duplas e torcedor apaixonado do Liverpool, também havia levado uma fita preta para sua partida na quinta-feira, mas decidiu não usá-la.

Ele sugeriu que pode usá-la mais adiante no torneio. "Talvez nos próximos dias", afirmou.

Tragédia

O atacante egípcio do Liverpool Mohamed Salah disse nesta sexta-feira (4) que se sente "assustado" para retornar ao clube após a morte de seu companheiro de equipe Diogo.

"Estou completamente sem palavras. Até ontem, nunca acreditei que pudesse haver algo que pudesse me assustar quando voltasse ao Liverpool após o período de descanso", escreveu Mohamed Salah em seus perfis no X e no Instagram. "Companheiros de equipe vêm e vão, mas não assim. Será extremamente difícil aceitar que Diogo não estará mais aqui quando voltarmos".

"Meus pensamentos estão com a esposa, os filhos e, claro, os pais, que perderam os filhos repentinamente. Todos os que são próximos de Diogo e do irmão André precisam de todo o apoio possível. Eles jamais serão esquecidos", concluiu o egípcio, que acompanhou suas palavras com uma imagem sua abraçando Jota durante uma partida.

Parte do elenco do Liverpool deveria se apresentar no centro de treinamento do clube nesta sexta-feira para realizar testes físicos pós-férias. Após a trágica notícia, o retorno foi adiado para segunda-feira.